Конкретики не поступало, – Кремль о встрече Путина и Зеленского
В Кремле прокомментировали вероятность встречи Владимира Путина и Владимира Зеленского. Там заявили, что не получали от Офиса Президента конкретной информации на этот счет.
Источник:"РИА Новости"
Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Он заверил, что администрация Путина находится "в постоянном контакте" с Офисом Президента Украины.
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"Путин готов поговорить с украинским коллегой Владимиром Зеленским о двусторонних отношениях", – заявил пресс-секретарь главы Кремля.
Единственное, что мы имеем: это предложение Зеленского поговорить об урегулировании на Донбассе. И ответ Путина, что об этом надо говорить с Донбассом, а не с Россией
– сказал Песков.
"А также приглашение Зеленскому приехать в Москву, если он этого желает. Как будут дальше формулироваться предложения со стороны Киева, мы не знаем", – добавил он.
Что заявлял Путин
Ранее президент государства-агрессора цинично утверждал, что Россия не является участницей конфликта на Донбассе. Мол, договариваться нужно с боевиками.
Путин жаловался, что Украина якобы разрушает отношения с Россией, вмешивается в жизнь православной церкви, "притесняет русский язык". Именно это он готов обсудить с Зеленским.
Встреча Зеленского и Путина: последние новости
- Ранее украинский президент назвал Ватикан идеальным местом для переговоров с Путиным. Мол, именно там уместно говорить о диалоге и мире.
- В Ватикане заявили, что поддерживают мирные процессы. "Когда просят помощи в содействии миру и примирению, Святой Престол не отступает никогда", – подчеркнули там.
- Зато СМИ сообщили, что встреча президентов может происходить в Иерусалиме или Вене. Ведь оба эти места подходят с точки зрения безопасности.
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