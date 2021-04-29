В Кремле прокомментировали вероятность встречи Владимира Путина и Владимира Зеленского. Там заявили, что не получали от Офиса Президента конкретной информации на этот счет.

Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Он заверил, что администрация Путина находится "в постоянном контакте" с Офисом Президента Украины.

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"Путин готов поговорить с украинским коллегой Владимиром Зеленским о двусторонних отношениях", – заявил пресс-секретарь главы Кремля.

Единственное, что мы имеем: это предложение Зеленского поговорить об урегулировании на Донбассе. И ответ Путина, что об этом надо говорить с Донбассом, а не с Россией

– сказал Песков.

"А также приглашение Зеленскому приехать в Москву, если он этого желает. Как будут дальше формулироваться предложения со стороны Киева, мы не знаем", – добавил он.

Что заявлял Путин

Ранее президент государства-агрессора цинично утверждал, что Россия не является участницей конфликта на Донбассе. Мол, договариваться нужно с боевиками.

Путин жаловался, что Украина якобы разрушает отношения с Россией, вмешивается в жизнь православной церкви, "притесняет русский язык". Именно это он готов обсудить с Зеленским.

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