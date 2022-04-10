Конкуренция, кто больше поможет Украине, – Краев о визите Джонсона и фон дер Ляен в Киев

На этой неделе Украину посетили президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Политические эксперты говорят, что между ними есть конкуренция в вопросе помощи Украины.

Такое мнение высказал эксперт Совета внешней политики "Украинская призма" Александр Краев в эфире 24 канала.

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По его словам, не стоит забывать, что визит Джонсона не зря, и он появился сразу после визита Урсулы фон дер Ляен.

Тем не менее, Лондон до сих пор с Брюсселем "меряются геополитическими мускулами". Ведь для Англии Brexit был положительным и позволяет ей, как британцы говорят, восстановить глобальную роль Великобритании. Поэтому я бы это воспринимал как некую конкуренцию в том, кто больше сможет помочь Украине,

– заявил Краев.

Политический эксперт уверяет, что это понятные политические амбиции, но они очень идут на пользу Украине.

"Впервые в истории мы увидели, как ЕС предоставляет оружие третьему государству, которое находится в конфликте. Уже такое увидели, как ЕС предоставляет нам опросник для начала процесса вступления Украины в Евросоюз", – подчеркнул эксперт.

Александр Краев говорит, что вместе с тем, если верить Борису Джонсону, Лондон будет продолжать увеличивать санкционное давление, увеличивать военную и финансовую поддержку Украины.

На самом деле, Джонсон и Британия уже являются локомотивами для помощи Украине, и соответственно все другие проукраинские страны, наши партнеры, будут подтягиваться до этого уровня, как это делает США, которые тоже с Британией конкурируют в том, кто же больше поможет Украине,

– добавил эксперт.

К слову, президент Владимир Зеленский высказался по поводу военной помощи партнеров Украины. Он заявил, что лидеры некоторых стран сменили свою позицию в пользу вооруженной поддержки Украины. Однако этого оружия недостаточно, чтобы изменить ход войны с Россией.

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