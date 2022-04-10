Таку думку висловив експерт Ради зовнішньої політики "Українська призма" Олександр Краєв в ефірі 24 каналу.

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За його словами, не варто забувати, що візит Джонсона недарма, і він з’явився одразу після візиту Урсули фон дер Ляєн.

Все таки, Лондон досі з Брюсселем "міряються геополітичними мускулами". Адже для Англії Brexit був позитивним і він дозволяє їй, як британці кажуть, відновити глобальну роль Великої Британії. Тому я б це сприймав як таку собі конкуренцію в тому, хто більше зможе допомогти Україні,

– заявив Краєв.

Політичний експерт запевняє, що це зрозумілі політичні амбіції, але вони дуже йдуть на користь Україні.

"Бо вперше в історії ми побачили, як ЄС надає зброю третій державі, яка перебуває в конфлікті. Вже такоє побачили, як ЄС надає нам опитувальник для початку процесу вступу України до Євросоюзу", – наголосив експерт.

Олександр Краєв каже, що разом з тим, якщо вірити Борису Джонсону, Лондон буде продовжувати збільшувати санкційний тиск, збільшувати військову і фінансову підтримку України.

Насправді так, Джонсон і Британія вже є локомотивами для допомоги Україні, і відповідно всі інші проукраїнські країни, наші партнери, будуть підтягуватися до цього рівня, як це робить США, які теж з Британією конкурують в тому, хто ж більше допоможе Україні,

– додав експерт.

До слова, президент Володимир Зеленський висловився щодо військової допомоги партнерів України. Він заявив, що лідери деяких країн змінили свою позицію на користь збройної підтримки України. Проте цієї зброї недостатньо, щоб змінити хід війни з Росією.

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