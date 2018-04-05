Конкурент Uklon и Uber: ветераны АТО запустят собственное такси

Бизнес-бренд Veterano Group вскоре в Киеве запустит службу такси Veterano CAB.

Об этом 24 Каналу сообщил основатель группы Леонид Остальцев.

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Следующие три недели будут приглашать водителей на собеседования и проводить технический осмотр автомобилей. Кто пройдет проверку – будут подписывать договоры. В службе также можно работать на автомобиле с иностранной регистрацией.

В Veterano Group уверяют, что все автомобили будут в хорошем техническом состоянии и чистыми.

Сейчас тестируют платформу связи пассажира и водителя – приложение Veterano Group. В нем даже можно воспользоваться системой фильтров поиска машин, как то типы машин, для курящих/некурящих, с наличием детского кресла, перевозка животных и тому подобное.

Дополнение Veterano Group

Сервис должны запустить сначала в Киеве в конце апреля, но в планах – развиваться по всей Украине.

Основатель Veterano Group обещает, что цены на услуги будут конкурентными. Кроме того, часть доходов будут отдавать на благотворительность.

Цены на такси Veterano CAB будут конкурентными

Видео, кто такие участники Veterano Group