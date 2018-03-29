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ВИДВОРЕННЯ РОСІЙСЬКИХ ДИПЛОМАТІВ ПОЖЕЖА В КЕМЕРОВО ВІЙНА НА ДОНБАСІ ЗАТРИМАННЯ САВЧЕНКО
Народний проект

Радіорозвідники та снайпери потребують допомоги

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Обладнання для радіорозвідки
Обладнання для радіорозвідки / Народний проект

Друзі, певний час ми, волонтери People’s Project, просили вас про допомогу: мова йшла про спорядження для підрозділу радіорозвідки, спостережні пункти якого дислокуються по усій ліні] фронту.

Радіорозвідникам потрібні системи відеоспостереження, аби обладнати варту навколо постів, комп’ютери для оперативної роботи, а також стабілізатори струму, щоб від непевного прифронтового живлення не погоріла техніка.

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Ви дійсно відчутно допомогли: частини коштів, зібраних у рамках проекту "Оперативне реагування" вистачило, аби купити першу частину усього необхідного. І почати ми вирішили з відеоспостереження.

Ось комплект, до якого входять камери спостереження: їх таких аж шість.

Це блок обробки сигналу, кажучи простіше – комп’ютер, на який приходять сигнали з камер, а вже він транслює сигнал далі, на пункт спостереження.

Ось коробка: тут решта з шести камер, а також клубки кабелів, блок живлення та інша необхідна периферія.

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Таких комплектів ми придбали п’ять: вистачить, аби закрити потреби радіорозвідників хоча б стосовно третини потреб. А вже у решті ви нам трішки допоможете, правда ж?

Йдемо далі. Нам надійшло чергове прохання від наших старих і добрих друзів, загону снайперів 17 Окремої танкової бригади. Влучні стрільці просять про дуже скромне: два комплекти покришок для військової техніки. На фото – рештки покришок на двох єдиних машинах загону. Певні, ви й самі розумієте: служити такому дрантю недовго, тож мусимо подбати про снайперів заздалегідь.

Друзі, просимо вас долучатися до участі у проекті "Оперативне реагування". Військові просять про найнеобхідніше, про те, що держава не дасть, або дасть, лише дуже нескоро. Вісім покришок, кілька трансформаторів – здавалося б, несерйозна дрібниця, але без них не зможуть працювати серйозні військові фахівці. Тож долучайтеся: війна не скінчилась, і наша спільна допомога для Армії дуже важлива.

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Автор: Народний проект
Теги: Новини політики Новини України Публікації Війна на Донбасі Волонтери
Джерело: Народний проект
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