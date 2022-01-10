Конкурс в НАБУ попытаются заблокировать, – глава ЦПК Шабунин

Главного антикоррупционного прокурора Украины не могут назначить более года. Вероятно, что история по блокированию конкурса в САП может повториться в НАБУ.

Об этом в авторской программе Елены Трибушной "Первые лица" на 24 канале рассказал глава Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин. В ответ на вопрос о том, не попытаются ли заблокировать конкурс на директора Национального антикоррупционного бюро, он сказал: "Точно попробуют".

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Блокировать конкурс в НАБУ будет сложно

В то же время Шабунин отметил, что блокировать конкурс в НАБУ будет сложнее, ведь определяющий голос будут иметь независимые эксперты, в то же время в комиссии Специализированной антикоррупционной прокуратуры независимые эксперты имеют блокирующий голос.

Они попытаются обрезать полномочия спецпрокурора через парламент, изменить закон. Есть много способов. Виталий Шабунин Глава Центра противодействия коррупции

Виталий Шабунин сказал, что "нужный" результат могут получить способом, который не несет угроз. Например, не собирать комиссию или потом через парламент отрегулировать УПК.

Полный выпуск интервью с Виталием Шабуниным: смотрите видео

"Одно решение – и ты даешь право генпрокурору забрать дело из НАБУ. И все, ты контролируешь, защищаешь своих антикоррупционеров", – отметил глава Центра противодействия коррупции.

Конкурс в САП: кратко

Конкурсный отбор на должность руководителя САП начался в конце января 2021 года. До финала дошли двое кандидатов: Александр Клименко – детектив НАБУ и Андрей Синюк – прокурор в Офисе генпрокурора.

В Центре противодействия коррупции заявили, что 25 ноября сорвали очередное заседание по избранию руководителя Антикоррупционной прокуратуры.

Уже 21 декабря конкурс на руководителя САП снова сорвали – члены комиссии не набрали достаточного количества голосов за нового антикоррупционного прокурора. Саботировали процесс почти все члены, которых делегировала Верховная Рада.

Как можно быстрее избрать руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Украину призвало даже американское посольство в Киеве.

В 2022 году завершается семилетняя каденция действующего руководителя Национального антикоррупционного бюро Артема Сытника.