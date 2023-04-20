Двоюродный внук Джона Кеннеди как пулеметчик помогал освобождать Харьковщину

Роберт Фрэнсис Кеннеди-младший известен как племянник бывшего президента США Джона Кеннеди. В следующем году он хочет посоревноваться за кресло главы государства от Демократической партии. Вместе с тем, его сын Коннор воевал в Украине.

В среду, 19 апреля, Роберт Кеннеди анонсировал, что идет в президенты США. Во время своей речи он вспомнил о войне в Украине и о своем сыне, который освобождал Харьковщину от российских оккупантов в сентябре 2022 года.

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"Военные США не просто так в Украине"

Собственно, Роберт Кеннеди убежден, что поддержка Америкой Украины не является бесполезным делом. По его словам, некоторые военные США, в том числе его сын, воевали на стороне ВСУ, ведь на то были правильные причины.

Мой сын Коннор – и я им очень горжусь – вступил в Иностранный легион и воевал в Украине во время харьковского контрнаступления как пулеметчик в группе спецназначения,

– констатировал Кеннеди.

Кроме того, во время произнесения своей речи потенциальный глава США отметил, что вовсе не в национальных интересах Америки подталкивать Россию к Китаю.

В то же время Вашингтон не должен действовать так, чтобы произошла ядерная война и этот конфликт был заморожен на долгие годы.



Сын Роберта Кеннеди в составе Иностранного легиона в Украине / Фото из соцсетей

Со слов Кеннеди понятно, что он готов отстаивать субъектность нашего государства и проводить такую политику, которая бы не просто "истощала" вражескую армию, а действительно приближала Вооруженные Силы к победе.

Новое контрнаступление не за горами