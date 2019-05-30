00:50
30 май 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      МИХАИЛ СААКАШВИЛИ ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ 2019 ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Изобретения России с AliExpress. Киркоров ради денег готов на все
      Вєсті Кремля
      00:48, сегодня
      Вести.UA: "Пьяный" Мосийчук в эфире. Новая драма между Зеленским и Порошенко
      Вєсті.UA
      21:09, 29 мая
      Сколько зарабатывает олигарх Фирташ на заводе-гиганте и кто из чиновников ему помогает
      ЦРУ
      09:00, 29 мая
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: Железный занавес. Часть 2
      Згадати все
      22:00, 29 мая
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      МИХАИЛ СААКАШВИЛИ ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ 2019 ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ

      Кононенко "уступил место" в списке партии Порошенко и потроллил Зеленского

      5 Читати новину українською
      "Тень президента" Кононенко покидает партийные должности в политсиле Порошенко
      "Тень президента" Кононенко покидает партийные должности в политсиле Порошенко / oblvesti.com.ua

      Народный депутат Игорь Кононенко, которого в СМИ часто называют "серым кардиналом" Петра Порошенко, а раньше еще и "тенью президента", заявил о самоотводе из партийных должностей и списка кандидатов в Верховную Раду от "Европейской солидарности". Свое решение политик аргументировал желанием сделать личный вклад в создание "социальных лифтов" в Украине.

      "За последние пять лет мы прошли очень нелегкий путь", – написал Игорь Кононенко на своей странице в Facebook. И далее пояснил, что имеет в виду путь от разрушенной и ограбленной страны к экономической стабильности.

      Обратите внимание: Как соратник Порошенко Кононенко зарабатывал на схемах в энергетике

      После того, как Игорь Кононенко перечислил достижения власти Петра Порошенко, он отдельно отметил, что "полностью разделяет стремление партии "Европейская солидарность" видеть независимую экономически процветающую Украину в свободной семье европейских наций". Но намерен "дать возможность молодым патриотам принимать более активное участие в развитии страны".

      Поэтому я решил уступить свое место в партийном списке новым политикам, биография которых будет писаться на чистом листе, которая не запятнана в гибридной информационной войне,
      – заявил депутат.

      Кроме того, что Кононенко не будет, по его словам, в партийных списках на выборах в парламент 2019 года, его также не будет на партийных должностях, которые он до сих пор занимал. О каких конкретно должностях идет речь – господин Кононенко не указал.

      Почему Кононенко называют "серым кардиналом"?Игорь Кононенко буквально "ворвался" в большую политику после досрочных выборов в Раду 2014 года. Тогда он был одним из руководителей центрального штаба Блока Петра Порошенко и отвечал за выборы в Киеве.

      Именно с тех пор его считают наиболее информированным относительно решений президента и фракции, тогда же он стал главным источником свежей информации для журналистов и именно его коллеги называли главным переговорщиком в парламенте.

      Кононенко
      Игорь Кононенко заявил, что "дает дорогу молодым"

      Между тем в украинских СМИ публиковали ряд расследований, в которых господина Кононенко называли одним из самых влиятельных людей в государстве, который быстро набирает политического и финансового веса.

      Завершил Игорь Кононенко свой пост намеком на инициативу президента Владимира Зеленского "Социальный лифт" (какова цель программы LIFT и кто может участвовать – читайте в материале 24 канала).

      Я оставляю партийные должности. Это мой личный вклад в создание "социальных лифтов" в Украине. Верю в нашу молодежь и всегда готов ее поддержать,
      – написал Кононенко.

      blog_ava
      Кого Зеленский назначил на ключевые должности: список
      29 мая
      36207
      Теги: Новости Украины Игорь Кононенко Петр Порошенко Парламентские выборы 2019
      Источник: 24 канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Главные новости 29 мая: Трагедия на шахте Львовщины и возвращение Саакашвили
      29 мая , 23:10 Главные новости 29 мая: Трагедия на шахте Львовщины и возвращение Саакашвили
      2
      І клаптика землі не віддамо, – старший лейтенант "Учитель"
      29 мая , 22:01 І клаптика землі не віддамо, – старший лейтенант "Учитель"
      Володимир Патола 1336
      Обзор смартфона Honor 8A: приятный дизайн и NFC по доступной цене
      29 мая , 21:02 Обзор смартфона Honor 8A: приятный дизайн и NFC по доступной цене
      67
      Паспортная афера Путина
      29 мая , 21:00 Паспортная афера Путина
      Іван Яковина 318
      Конфликт на Балканах: в чем причина обострения и признает ли Сербия независимость Косово
      29 мая , 20:30 Конфликт на Балканах: в чем причина обострения и признает ли Сербия независимость Косово
      Світлана Попова 189
      Новости
      Больше новостей
      Залиште відгук