Кононенко "уступил место" в списке партии Порошенко и потроллил Зеленского

Народный депутат Игорь Кононенко, которого в СМИ часто называют "серым кардиналом" Петра Порошенко, а раньше еще и "тенью президента", заявил о самоотводе из партийных должностей и списка кандидатов в Верховную Раду от "Европейской солидарности". Свое решение политик аргументировал желанием сделать личный вклад в создание "социальных лифтов" в Украине.

"За последние пять лет мы прошли очень нелегкий путь", – написал Игорь Кононенко на своей странице в Facebook. И далее пояснил, что имеет в виду путь от разрушенной и ограбленной страны к экономической стабильности.

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После того, как Игорь Кононенко перечислил достижения власти Петра Порошенко, он отдельно отметил, что "полностью разделяет стремление партии "Европейская солидарность" видеть независимую экономически процветающую Украину в свободной семье европейских наций". Но намерен "дать возможность молодым патриотам принимать более активное участие в развитии страны".

Поэтому я решил уступить свое место в партийном списке новым политикам, биография которых будет писаться на чистом листе, которая не запятнана в гибридной информационной войне,

– заявил депутат.

Кроме того, что Кононенко не будет, по его словам, в партийных списках на выборах в парламент 2019 года, его также не будет на партийных должностях, которые он до сих пор занимал. О каких конкретно должностях идет речь – господин Кононенко не указал.

Почему Кононенко называют "серым кардиналом"?Игорь Кононенко буквально "ворвался" в большую политику после досрочных выборов в Раду 2014 года. Тогда он был одним из руководителей центрального штаба Блока Петра Порошенко и отвечал за выборы в Киеве.



Именно с тех пор его считают наиболее информированным относительно решений президента и фракции, тогда же он стал главным источником свежей информации для журналистов и именно его коллеги называли главным переговорщиком в парламенте.





Игорь Кононенко заявил, что "дает дорогу молодым"



Между тем в украинских СМИ публиковали ряд расследований, в которых господина Кононенко называли одним из самых влиятельных людей в государстве, который быстро набирает политического и финансового веса.

Завершил Игорь Кононенко свой пост намеком на инициативу президента Владимира Зеленского "Социальный лифт" (какова цель программы LIFT и кто может участвовать – читайте в материале 24 канала).

Я оставляю партийные должности. Это мой личный вклад в создание "социальных лифтов" в Украине. Верю в нашу молодежь и всегда готов ее поддержать,

– написал Кононенко.