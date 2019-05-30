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      Кононенко "поступився місцем" в списку партії Порошенка і потролив Зеленського

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      "Тінь президента" Кононенко покидає партійні посади у політсилі Порошенка
      "Тінь президента" Кононенко покидає партійні посади у політсилі Порошенка / oblvesti.com.ua

      Народний депутат Ігор Кононенко, якого у ЗМІ часто називають "сірим кардиналом" Петра Порошенка, а раніше називали ще й "тінню президента", заявив про самовідвід з партійних посад та списку кандидатів до Верховної Ради від "Європейської солідарності". Своє рішення політик аргументував бажанням зробити особистий внесок у створення "соціальних ліфтів" в Україні.

      "За останні п'ять років ми пройшли дуже нелегкий шлях", – написав Ігор Кононенко на своїй сторінці у Facebook. І далі пояснив, що має на увазі шлях від зруйнованої й пограбованої країни до економічної стабільності.

      Зверніть увагу: Як соратник Порошенка Кононенко заробляв на схемах в енергетиці

      Після того, як Ігор Кононенко у своєму пості перелічив досягнення влади Петра Порошенка, він окремо зазначив, що "цілковито поділяє прагнення партії "Європейська солідарність" бачити незалежну економічно квітучу Україну у вільній сім'ї європейських націй". Але має намір "дати можливість молодим патріотам брати більш активну участь у розбудові країни".

      Тому я вирішив поступитися своїм місцем у партійному списку новим політикам, біографія яких буде писатися на чистому аркуші, що не заплямований у гібридній інформаційній війні,
      – заявив депутат.

      Окрім того, що Кононенка не буде, за його словами, у партійних списках на виборах до парламенту 2019 року, його також не буде на партійних посадах, які він досі обіймав. Конкретно про які посади мова – пан Кононенко не вказав.

      Чому Кононенка називають "сірим кардиналом"? Ігор Кононенко буквально "увірвався" у велику політику після дочасних виборів до Ради 2014 року. Тоді він був одним з керівників центрального штабу Блоку Петра Порошенка та відповідав за вибори в Києві.

      Саме відтоді його вважають найбільш поінформованим щодо рішень президента та фракції, тоді ж він став головним джерелом найсвіжішої інформації для журналістів і саме його колеги називали головним переговорником у парламенті. 

      Кононенко
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      Тим часом в українських ЗМІ публікували низку розслідувань, в яких пана Кононенка називали одним із найвпливовіших людей в державі, який швидко набирає політичної та фінансової ваги.

      Завершив Ігор Кононенко свій пост натяком на ініціативу президента Володимира Зеленського "Соціальний ліфт" (яка мета програми LIFT і хто може долучатися – читайте у матеріалі 24 каналу).

      Я полишаю партійні посади. Це мій особистий внесок у створення "соціальних ліфтів" в Україні. Вірю в нашу молодь і завжди готовий її підтримати,
      – написав Кононенко.

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      Теги: Новини України Парламентські вибори 2019 Петро Порошенко Ігор Кононенко
      Джерело: 24 канал
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