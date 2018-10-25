Конопля против мака: состоится ли в Украине легалайз?

"Покофейничаем" – типичный призыв-предложение может вскоре зазвучать по-другому. Скажем, так: "встретимся на марихуане". Или "встретимся на травке", только не перепутать последнюю с газоном или футбольным полем. Впрочем, это пока теоретизирование по случаю очередного Конопляного марша, запланированного на 27 октября.

Кто уже только не маршировал по Киеву в течение последних трех-четырех месяцев – были и акции от ЛГБТ-сообщества, и пробеги сторонников здорового образа жизни, и выступления профсоюзов, и пикеты трансгендеров. Настал черед сторонников легализации легких наркотиков – хоть они и проводят свои акции регулярно, но примерно с тем же результатом, что и геи: поборников марихуаны пока не слышат. Пока?

27 октября в Киеве будут требовать легализацию марихуаны

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Три года тюрьмы за "расширение сознания"

Собственно, самая большая проблема украинских drug-олюбов в том, что за марихуану (даже приобретенную исключительно для собственного потребления) можно сесть в тюрьму. Хотя уже в значительном количестве стран человек, в которой найдутся 3-5 граммов каннабиса, освобождается от любой ответственности. Наше государство в этом вопросе все еще демонстрирует консерватизм, о чем и подчеркивают участники Конопляного марша.

В Украине человек, имея для собственного потребления небольшое количество каннабиса и храня его без цели сбыта, может быть лишен свободы сроком на 3 года. И борьбой с такими нетяжелыми правонарушениями сегодня в основном и занята национальная полиция Украины. Не сбыт наркотиков является приоритетом полиции, а потребители, не связанные с наркоторговлей,

– комментирует спикер акции Татьяна Кузьменко.

Лучше бы, добавляет она, правоохранители расследовали незаконный оборот наркотиков и другие тяжкие преступления, а власть обратила – внимание на медицинские свойства марихуаны.

Доказано, что каннабис может быть эффективным для лечения депрессии, посттравматического синдрома, эпилепсии, рассеянного склероза, болезни Паркинсона и Альцгеймера, других нервных заболеваний и просто как анальгетик и антидепрессант для смертельно больных раком или СПИДОМ.

Подробнее о пользе наркотического растения в медицине читайте в публикации: Медицинский каннабис: как и что лечит конопля в мире

Впрочем, разговоры на тему легализации марихуаны ведутся давно, но эффект от них – нулевой. С недавних попыток можно вспомнить июнь 2016 года, когда в парламент поступил законопроект о легализации марихуаны в медицинских целях – он касался изменений в действующий акт "О наркотических средствах, психотропных веществах и прекурсорах" и был зарегистрирован под номером 4533. Написали законопроект народные депутаты под руководством экс-министра здравоохранения Олега Мусия.

Марихуана действительно лечит. Есть ряд болезней, где ее терапевтическое действие доказанj. В частности, каннабис помогает снять болевой синдром, больным раком, а по количеству онкобольных наша страна на втором (после России) месте в Европе

Документ должен изучить профильный комитет, а затем представить в Раде. Ожидалось, что это произойдет осенью 2016-го, однако законопроект остался погребенным где-то в недрах парламента. И зря, потому что, как говорил как-то попутно и.о. главы Государственной службы по контролю за наркотиками Олег Дзисяк, конопля имеет уникальные свойства, не оцененные предыдущими поколениями фармацевтов и чиновников.

"Мы проигнорировали целебные свойства конопли, или на латыни canabis. Сейчас весь мир продвигается в научных исследованиях не только в использовании психотропного тетраканабинола в медицинских целях, но и других каннабиноидов. Множество законодательств европейских стран легализует использование каннабиса в медицинских целях, то почему мы должны ограничивать своих граждан в доступе к целебным свойствам этого растения, если она у нас традиционно растет. Тем более, это никак не повлияет на то количество героина в наркотрафик, который провозится через территорию Украины. Нам нужно, в первую очередь ставить цель человека, и в этом законопроекте это также прописано", – отмечал Дзисяк в одном из телеэфиров.

Позже требование декриминализировать марихуану оформили даже в виде петиции Президенту.

В связи с тем, что в Украине, по неофициальным данным, марихуану употребляют от 2 до 5 миллионов человек, мнение этих людей нельзя не учитывать. Эти люди должны иметь право на хранение определенного количества марихуаны для личного употребления,

– говорилось в ней.

Петиция также стала холостым выстрелом, и в мае 2018-го под стенами Кабинета Министров прошел Конопляный Марш Свободы, который собрал несколько сотен участников. Очевидно, такое же количество их соберется в субботу – с пока что пустой, но все еще актуальной надеждой привлечь внимание к своему вопросу.

Предыдущий Конопляный марш состоялся в мае. На этот раз демонстранты собираются под Кабмином, чтобы сагитировать правительство сжалиться над потребителями "травки"

"Не так круто, как Rolling Stones, но близко к тому"

А тем временем в далекой и близкой нам Канаде (бытует шутка о том, что Канада – еще лучший вариант Украины, который нам не удалось построить на собственной земле) произошло знаменательное событие. Там вступил в силу закон, который легализует марихуану. Таким образом, Канада стала второй страной мира после Уругвая и первой страной "большой семерки", где можно свободно продавать и покупать марихуану в рекреационных целях.

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Накануне легализации федеральное правительство объявило, что освободит от ответственности канадцев, которым ранее были предъявлены обвинения в хранении не более 30 граммов марихуаны. Новацию прокомментировал и пресс-секретарь премьер-министра Джастина Трюдо, написав в Twitter, что отныне положен конец "неудачной практике запрета марихуаны" в Канаде, и что легализация отберет козыри у организованной преступности и поможет предотвратить закупки наркотиков молодежью.

О том, как прошел первый день легальных продаж легкого наркотика, в своем репортаже рассказывает американское издание The Washington Post, чью статью перевело на украинский "Новое время". В материале говорится о том, что первые легальные покупатели марихуаны занимали очередь за ней с трех утра. "Я, может, даже не викурю ее, а сохраню как сувенир", – рассказывает Тонино Руджеро, который был вторым в очереди, что выстроилась к одному из новых государственных магазинов "травы" в Квебеке.

Это исторический момент. Это лучше, чем Олимпийские игры (проходили в Канаде в 1976, 1988 и 2010 годах – "24"). Не так круто, как Rolling Stones, но близко к тому,

– говорит 64-летний Руджеро.

Что дает нашим друзьям-диаспорянам и другим гражданам Канады легализация каннабиса? Прежде всего, в стране ожидают возникновения многомиллиардного легального рынка марихуаны. По данным правительства, в 2017 году жители страны потратили на покупку нелегальной марихуаны почти четыре миллиарда евро.

Легализация каннабиса была предвыборным обещанием молодого премьер-министра Канады Джастина Трюдо, который ранее признал, что сам 4-5 раз употреблял марихуану, в частности, уже во взрослом возрасте.

Мы получим систему, которая удалит наших подростков от каннабиса и избавит от прибыли организованную преступность,

– победно заявил он после успешного голосования закона в парламенте.

Поэтому в Канаде продолжаются дискуссии вокруг цены на легальную марихуану, которая не должна быть ни слишком высокой (чтобы не давать второй шанс теневом рынке), ни слишком низкой (чтобы не соблазнять доступностью тех, кто еще "не в теме"). В целом правительство Канады сможет регулировать цену марихуаны с помощью налогов. С октября 2018 года поставщики каннабиса должны будут отчислять в бюджет по одному доллару за каждый сбыт грамм. Это кроме НДС, который в Канаде составляет 13%.

Интересно, что новый закон стал своеобразным примером децентрализации Канады в действии. Так, три четверти налоговых поступлений от продажи марихуаны останутся на местах. Правительство будет контролировать выдачу лицензий крупным производителям на национальном уровне, а малым бизнесом будет заниматься местная власть. Так же за провинциями остается решение того, где и в какой форме можно будет продавать марихуану. В одних регионах могут разрешить продажу только в государственных магазинах, а в других для подобных ограничений нужно будет провести местные референдумы.

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Ожидается, что в Канаде, как и в Соединенных Штатах, легализация марихуаны приведет к оживлению на рынке труда: в ряде американских штатов было создано почти 300 тысяч новых рабочих мест. В Канаде же ситуация с трудоустройством желающих может быть еще лучше, ибо в этой стране не запрещено выращивать каннабис на экспорт.

Даже больше: правительство Трюдо делает ставку на рост значения марихуаны в мире, где все больше стран начинают производить медицинский каннабис. Так, в Германии выращивание медицинской конопли буксует из-за жесткого государственного регулирования, однако местные аптеки не остались без товара – они получают марихуану из Канады и Нидерландов, передает "Немецкая волна".

Лучше каннабис, чем героин

О плюсах и минусах легализации марихуаны можно спорить бесконечно долго. Как и взвешивать "за" и "против" легализацию проституции. Однако, как уже было сказано, стоит взять во внимание хотя бы то, что во многих цивилизованных странах потребителей не наказывают за хранение небольшой дозы наркотика.

Например, в Австрии и Бельгии разрешено иметь при себе соответственно 5 и 3 граммов каннабиса. В Германии вещество было декриминализировано для личного использования, а количество ее варьируется в зависимости от города: в Берлине "законными" считаются 15 г, но в других городах – 3-5 граммов. Медицинская марихуана была легализована в 2017 году для тех, кто страдает тяжелыми заболеваниями.

На Западе потребителей марихуаны, пойманных с 3-5 граммами травы в кармане, уже давно не наказывают. На фото – один из "кофишопов" в Нидерландах

В Италии медицинская марихуана была утверждена в 2006 году. Небольшое количество для личного использования обычно карается штрафом. В Грузии в июле 2018 года Конституционный суд вынес решение по иску, который подали лидеры политической партии "Гирчи" против парламента страны, и отменил административное наказание за употребление марихуаны. Ранее грузины, пойманные на курении марихуаны, платили штраф в 500 лари или 204 доллара.

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Что же мешает Украине пойти по пути соседнего государства, откуда мы еще недавно активно экспортировали реформаторов? На самом деле на этот вопрос довольно трудно ответить. Возможно, все дело в ментальности, а, возможно, в том, что приближаются парламентские и президентские выборы, поэтому истеблишменту, во-первых, не хочется тратить время на второстепенные вопросы, а, во-вторых, принимать решения, которые однозначно осудит патриархальная часть избирателей.

А между тем за легализацию марихуаны выступает уже и Минздрав, который в марте этого года вынес на обсуждение проект приказа, где содержалось предложение разграничить административную и уголовную ответственность за незаконное хранение марихуаны, с 5 до 25 граммов. В обосновании этого шага говорилось о том, что сейчас под руку закона попадают не так дилеры, как наркопотребители.

Такой подход фактически криминализировал сферу оборота наркотических средств, усилил ее латентность, в то же время масштабы нелегального рынка таких средств не сократились, а, наоборот, расширились,

– говорилось в пояснительной записке к проекту приказа Минздрава.

Итак, на некоторые положительные стороны легализации марихуаны мы уже указали. Это:

значительный экономический эффект от возникновения нового рынка продажи, который облагается государством; создание новых рабочих мест; удар по теневому сбыту наркотиков.

К другим плюсам эксперты относят еще и такое соображение: получив законный доступ к каннабису, потребители более "серьезных" наркотических веществ "перекинутся" на марихуану. Так по крайней мере произошло в Австралии, где большинство (56,6%) местных героинозависимых перешло на "травку". Это – позитив номер четыре, к которому часто добавляют и то, что употребление марихуаны менее вредно для здоровья, чем алкоголизм, с которым в Украине существует немало проблем. Отказ населения от крепких напитков в пользу каннабиса может улучшить криминогенную ситуацию в стране, утверждают эксперты.

Бытует мнение, что курение конопли лучше употребления алкоголя, и на 100% лучше тяжелых наркотиков, таких, например, как героин

А пятый элемент, то бишь пятый аргумент за легализацию марихуаны заключается в том, что украинцы с давних времен имеют опыт в выращивании растения, из которого производят этот наркотик. Недаром в народных песнях поется про бабу, которая насеяла коноплю.

Украинцы традиционно выращивали коноплю для изготовления из ней полотна. Но традицию можно и расширить. На фото – мэр Глухова Мишель Терещенко возле плантаций конопли, которую он стремится использовать в медицинских целях

Поэтому украинские фермеры охотно поддержат традиции, тем более, что конопля – не орхидеи, и никакого особого ухода в наших широтах не нуждается. Но это, конечно, при условии, если власть даст добро на ее культивирование. Поэтому ждем голос власти, а vox populi прозвучит в субботу в центре Киева.

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