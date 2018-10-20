Легализация марихуаны в Канаде: продают печенье, сэндвичи и леденцы с наркотиком

Каннабис для курения, в джеме, масле, печенье и шоколаде – все это теперь можно абсолютно легально купить в Канаде. Страна – вторая в мире сняла запрет на употребление марихуаны в рекреационных целях.

А все потому, что канадские чиновники уверены: гражданские свободы распространяются и на эту сферу, и жители страны смогут ответственно распорядиться предоставленной свободой.

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От 17 октября граждане, достигшие возраста 18 лет – в Альберте и Квебеке, и 19 лет – в других провинциях, могут купить до 30 граммов наркотического вещества. Кроме того, совершеннолетние граждане смогут выращивать дома до четырех растений.

Многие считают, что канадские власти инициировали значительный социальный сдвиг. Я считаю, что большинство все же одобрительно относится к этому шагу канадского правительства,

– сказал бывший премьер-министр Канады Брайан Малруни.

В первый день после вступления в силу Акта о каннабисе, так канадские законодатели назвали разрешение, во многих городах страны перед магазинами выстроились длинные очереди. Люди ждали несколько часов, чтобы приобрести наркотическое вещество.



Очереди за марихуаной в Канаде

На этом решила заработать 9-летняя девочка из Эдмонтона. Элина Чайлдс продавала печенье, сэндвичи и мятные леденцы тем, кто стоял в очереди у местного магазина. За 45 минут девочке удалось заработать 120 долларов. Власти Канады уверяют: решили легализовать каннабис, чтобы вывести из тени рынок наркотического вещества.

До сегодняшнего дня рынок каннабиса полностью контролировался организованной преступностью, так же как его изготовление и сбыт. Как следствие буквально миллиарды долларов уходили в преступные организации и ставили под угрозу наших детей,

– отметил министр по безопасности границ Канады Билл Блэр.

Кроме того власти Канады решили упростить процесс помилования тех, кого ранее осудили за хранение каннабиса. Но снимать судимость только с граждан, у которых обнаружили не больше 30 граммов вещества. Впрочем, есть в Канаде и те, кто обеспокоен инициативой правительства.

Недовольные решением канадского правительства и соседи – США. Администрация Трампа ведет активную борьбу с наркотической зависимостью у подростков. Ради этого американский президент принялся строить стену на границе с Мексикой. В Вашингтоне заявляют: в Канаде могут принимать любые законы, но в США с каннабисом – нельзя.



Теперь в Канаде можно выращивать марихуану

Между тем в Канаде начали готовить специалистов по выращиванию конопли. Первых студентов на специализированный курс приняли в колледже Онтарио. Новички получат знания и практические навыки в том, как правильно сажать, поливать, лечить коноплю.

Много канадских политиков считают, что примеру Канады последуют другие государства, которые со временем предоставят своим гражданам больше свобод. Пока что такими же свободами пользуются граждане Уругвая, а также жители Калифорнии.

Как марихуана влияет на организм человека:

Напомним, недавно Грузия заявила, что планирует использовать полученные в результате легализации конопли средства для борьбы с бедностью населения.