Конопля проти маку: чи відбудеться в Україні легалайз?

"Покавуємо" – типовий заклик-пропозиція може невдовзі зазвучати по-іншому. Скажімо, так: "зустрінемося на марихуані". Чи "зустрінемося на травичці", аби лише не переплутати останню з газоном чи футбольним полем. Втім, це поки теоретизування з нагоди чергового Конопляного маршу, запланованого на 27 жовтня.

Хто вже тільки не марширував Києвом протягом останніх трьох-чотирьох місяців – були й акції від ЛГБТ-спільноти, й пробіги прихильників здорового способу життя, і виступи профспілок, і пікети трансгендерів. Настала черга прихильників легалізації легких наркотиків – хоч вони і проводять свої акції регулярно, але приблизно з тим самим результатом, що й геї: поборників марихуани поки не чують. Поки?



27 жовтня у Києві вимагатимуть легалізацію марихуани

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Три роки тюрми за "розширення свідомості"

Власне, найбільша проблема українських drug-олюбів у тому, що за марихуану (навіть придбану виключно для власного споживання) можна сісти до в'язниці. Хоча вже у значній кількості країн людина, в якої знайдуться 3-5 грамів канабісу, звільняється від будь-якої відповідальності. Наша держава в цьому питанні все ще демонструє консерватизм, на чому й наголошують учасники Конопляного маршу.

В Україні людина, маючи для власного споживання невелику кількість канабісу та зберігаючи її без мети збуту, може бути позбавлена волі строком на 3 роки. І боротьбою з такими неважкими правопорушеннями сьогодні переважно і зайнята національна поліція України. Не збут наркотиків є пріоритетом поліції, а споживачі, не пов'язані з наркоторгівлею,

– коментує спікер акції Тетяна Кузьменко.

Краще б, додає вона, правоохоронці розслідували незаконний обіг наркотиків та інші важкі злочини, а влада звернула – увагу на медичні властивості марихуани.

Доведено, що канабіс може бути ефективним для лікування депресії, посттравматичного синдрому, епілепсії, розсіяного склерозу, хвороби Паркінсона і Альцгеймера, інших нервових захворювань та й просто як анальгетик та антидепресант для смертельно хворих на рак чи СНІД.

Детальніше про користь наркотичної рослини в медицині читайте у публікації: Медичний канабіс: як і що лікує конопля у світі

Втім, розмови на тему легалізації марихуани ведуться давно, але ефект від них – нульовий. З недавніх спроб можна згадати червень 2016 року, коли до парламенту надійшов законопроект щодо легалізації марихуани у медичних цілях – він торкався змін до чинного акту "Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори" та був зареєстрований під номером 4533. Написали законопроект народні депутати під проводом екс-міністра охорони здоров'я Олега Мусія.



Марихуана дійсно лікує. Є низка хвороб, де її терапевтична дія доведена. Зокрема, канабіс допомагає зняти больовий синдром хворим на рак, а за кількістю онкохворих наша країна на другому (після Росії) місці у Європі

Документ мав вивчити профільний комітет, а відтак представити у Раді. Очікувалося, що це станеться восени 2016-го, проте законопроект лишився похованим десь у надрах парламенту. І дарма, бо, як говорив якось принагідно в.о. голови Державної служби з контролю за наркотиками Олег Дзісяк, конопля має унікальні властивості, не оцінені попередніми поколіннями фармацевтів та чиновників.

"Ми проігнорували цілющі властивості конопель, або латиною canabis. Зараз весь світ просувається в наукових дослідженнях не тільки використання психотропного тетраканабінола в медичних цілях, а й інших канабіноїдів. Безліч законодавств європейських країн легалізує використання канабісу в медичних цілях, то чому ми повинні обмежувати своїх громадян в доступі до цілющих властивостей цієї рослини, якщо вона у нас традиційно зростає. Тим більше, це ніяк не вплине на ту кількість героїну в наркотрафіку, який провозиться через територію України. Нам потрібно, в першу, чергу ставити за мету людину, і в цьому законопроекті це також прописано", – наголошував Дзісяк в одному з телеефірів.

Пізніше вимогу декриміналізувати марихуану оформили навіть у вигляді петиції Президенту.

У зв'язку з тим, що в Україні, за неофіційними даними, марихуану вживають від 2 до 5 мільйонів осіб, думку цих людей не можна не враховувати. Ці люди повинні мати право на зберігання певної кількості марихуани для особистого вживання,

– йшлося у ній.

Петиція також стала холостим пострілом, і у травні 2018-го під стінами Кабінету Міністрів пройшов Конопляний Марш Свободи, який зібрав кілька сотень учасників. Вочевидь, така ж кількість їх збереться і в суботу – з поки що марною, але все ще актуальною надією привернути увагу до свого питання.



Попередній Конопляний марш відбувся у травні. Цього разу демонстранти збираються під Кабміном, щоб загітувати уряд зглянутися над споживачами "травички"

"Не так круто, як Rolling Stones, але близько до того"

А тим часом в далекій і близькій нам Канаді (побутує жарт про те, що Канада – ще кращий варіант України, який нам не вдалося побудувати на власній землі) відбулася знаменна подія. Там набув чинності закон, який легалізує марихуану. Таким чином, Канада стала другою країною світу після Уругваю і першою країною "великої сімки", де можна вільно продавати і купувати марихуану в рекреаційних цілях.

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Напередодні легалізації федеральний уряд оголосив, що звільнить від відповідальності канадців, яким раніше були висунуті звинувачення у зберіганні не більше 30 грамів марихуани. Новацію прокоментував й речник прем'єр-міністра Джастіна Трюдо, написавши у Twitter, що віднині покладено край "невдалій практиці заборони марихуани" в Канаді, і що легалізація відбере козирі в організованої злочинності та допоможе запобігти закупівлі наркотиків молоддю.

Про те, як пройшов перший день легального продажу легкого наркотику, у своєму репортажі розповідає американське видання The Washington Post, чию статтю переклало українською "Новое время". В матеріалі говориться про те, що перші легальні покупці марихуани займали чергу за нею з третьої ранку. "Я, може, навіть не викурю її, а збережу як сувенір", – розповідає Тоніно Руджеро, який був другим у черзі, що вишикувалася до одного з нових державних магазинів "трави" у Квебеку.

Це історичний момент. Це краще, ніж Олімпійські ігри (проходили в Канаді у 1976, 1988 і 2010 роках – "24"). Не так круто, як Rolling Stones, але близько до того,

– каже 64-річний Руджеро.

Що дає нашим друзям-діаспорянам та іншим громадянам Канади легалізація канабісу? Передусім, в країні очікують виникнення багатомільярдного легального ринку марихуани. За даними уряду, у 2017 році мешканці країни витратили на купівлю нелегальної марихуани майже чотири мільярди євро.

Легалізація канабісу була передвиборчою обіцянкою молодого прем'єр-міністра Канади Джастіна Трюдо, який раніше визнав, що сам 4-5 разів вживав марихуану, зокрема, вже у дорослому віці.

Ми отримаємо систему, яка віддалить наших підлітків від канабісу та позбавить прибутку організовану злочинність,

– переможно заявив він після успішного голосування закону в парламенті.

Тож у Канаді тривають дискусії довкола ціни на легальну марихуану, яка не повинна бути ані зависокою (щоб не давати другий шанс тіньовому ринку), ані занизькою (щоб не зваблювати доступністю тих, хто ще "не в темі"). Загалом уряд Канади зможе регулювати ціну марихуани за допомогою податків. Із жовтня 2018 року постачальники канабісу повинні будуть відраховувати в бюджет по одному долару за кожен збутий грам. Це крім НДС, який у Канаді становить 13%.

Цікаво, що новий закон став своєрідним прикладом децентралізації Канади в дії. Так, три чверті податкових надходжень від продажу марихуани залишаться на місцях. Уряд контролюватиме видачу ліцензій великим виробникам на національному рівні, а малим бізнесом буде опікуватися місцева влада. Так само за провінціями залишається рішення того, де і в якій формі можна буде продавати марихуану. В одних регіонах можуть дозволити продаж тільки у державних крамницях, а в інших для подібних обмежень потрібно буде провести місцеві референдуми.

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Очікується, що в Канаді, як і в Сполучених Штатах, легалізація марихуани призведе до пожвавлення на ринку праці: у низці американських штатів було створено майже 300 тисяч нових робочих місць. У Канаді ж ситуація із працевлаштуванням охочих може бути ще кращою, бо в цій країні не заборонено вирощувати канабіс на експорт.

Ба навіть більше: уряд Трюдо робить ставку на зростання значення марихуани у світі, де все більше країн починають виробляти медичний канабіс. Так, у Німеччині вирощення медичних конопель буксує через жорстке державне регулювання, проте місцеві аптеки не залишилися без товару – вони отримують марихуану з Канади та Нідерландів, передає "Німецька хвиля".

Краще канабіс, аніж героїн

Про плюси й мінуси легалізації марихуани можна сперечатися безкінечно довго. Як і зважувати "за" і "проти" легалізації проституції. Проте, як вже було сказано, варто взяти до уваги хоча б те, що у багатьох цивілізованих країнах споживачів не карають за зберігання невеликої дози наркотику.

Наприклад, в Австрії та Бельгії дозволено мати при собі відповідно 5 і 3 грамів канабісу. У Німеччині речовина була декриміналізована для особистого використання, а кількість її варіюється в залежності від міста: в Берліні "законними" вважаються 15 г, але в інших містах – 3-5 г. Медична марихуана була легалізована у 2017 році для тих, хто страждає важкими захворюваннями.



На Заході споживачів марихуани, спійманих із 3-5 грамами трави у кишені, вже давно не карають. На фото – один із "кофішопів" у Нідерландах

В Італії медична марихуана була затверджена в 2006 році. Невелика кількість для особистого використання зазвичай карається штрафом. У Грузії в липні 2018 року Конституційний суд виніс рішення за позовом, який подали лідери політичної партії "Гірчі" проти парламенту країни, і скасував адміністративне покарання за вживання марихуани. Раніше грузини, спіймані на курінні марихуани, платили штраф у 500 ларі або 204 долари.

Що ж заважає Україні піти шляхом сусідньої держави, звідки ми ще донедавна активно експортували реформаторів? Насправді на це питання доволі важко відповісти. Можливо, вся справа у ментальності, а, можливо, у тому, що наближаються парламентські та президентські вибори, тому істеблішменту, по-перше, не хочеться витрачати час на другорядні питання, а, по-друге, ухвалювати рішення, які однозначно засудить патріархальна частина виборців.

А між тим за легалізацію марихуани виступає вже й МОЗ, який у березні цього року виніс на обговорення проект наказу, де містилася пропозиція розмежувати адміністративну та кримінальну відповідальність за незаконне зберігання марихуани, з 5 до 25 грамів. В обґрунтуванні цього кроку йшлося про те, що нині під руку закону потрапляють не так дилери, як наркоспоживачі.

Такий підхід фактично криміналізував сферу обігу наркотичних засобів, посилив її латентність, водночас масштаби нелегального ринку таких засобів не скоротилися, а, навпаки, розширилися,

– йшлося у пояснювальній записці до проекту наказу МОЗ.

Отже, на деякі позитивні сторони легалізації марихуани ми вже вказали. Це:

значний економічний ефект від виникнення нового ринку продажу, який оподаткується державою; створення нових робочих місць; удар по тіньовому збуту наркотиків.

До інших плюсів експерти відносять ще й таке міркування: отримавши законний доступ до канабісу, споживачі більш "серйозних" наркотичних речовин "перемикнуться" на марихуану. Так принаймні сталося в Австралії, де більшість (56,6%) місцевих героїнозалежних перейшла на "травичку". Це – позитив номер чотири, до якого часто додають й те, що вживання марихуани є менш шкідливим для здоров'я, аніж алкоголізм, з яким в України існує чимало проблем. Відмова населення від міцних напоїв на користь канабісу може покращити криміногенну ситуацію в країні, стверджують експерти.



Побутує думка, що куріння коноплі краще за вживання алкоголю, і на 100% краще за важкі наркотики, такі, наприклад, як героїн

А п'ятий елемент, чи то пак п'ятий аргумент за легалізацію марихуани полягає в тому, що українці з давніх-давен мають досвід у вирощуванні рослини, з якої виробляють цей наркотик. Недарма у народних піснях співається про бабу, яка насіяла конопель.



Українці традиційно вирощували коноплю для виготовлення з нею полотна. Але традицію можна й розширити. На фото – мер Глухова Мішель Терещенко біля плантацій коноплі, яку він прагне використовувати у медичних цілях

Тож українські фермери охоче підтримають традиції, тим більше, що конопля – не орхідеї, й ніякого особливого догляду у наших широтах не потребує. Але це, звичайно, за умови, якщо влада дасть добро на її культивування. Тож чекаємо на голос влади, а vox populi прозвучить у суботу в центрі Києва.

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