Больница, учебное заведение и дома: враг терроризировал гражданскую инфраструктуру Конотопа
Источник:Полиция Сумской области
В ночь на 12 сентября россияне атаковали Конотоп Сумской области. В результате ударов дронами есть значительные разрушения гражданской инфраструктуры.
Сейчас в городе критическая ситуация с электроэнергией, воду будут подавать почасово. Кроме того, по меньшей мере 14 человек пострадали в результате российской террористической атаки.
Смотрите также Удар "Шахедами" по Конотопу: 14 человек ранены, разрушения – масштабные
Ужасные последствия атаки в Конотопе
Ночью 12 сентября Россия массированно атаковала гражданскую инфраструктуру Конотопа. Враг цинично бил по домам, магазинам и учебным заведениям.
Сейчас в городе – страшные и масштабные разрушения. В общем, в результате атаки "Шахедами" повреждены:
- 7 многоквартирных домов,
- 1 жилой дом,
- больница,
- учебное заведение,
- автомобили,
- гаражи,
- магазин.
Сейчас на месте работают все службы. Правоохранители фиксируют последствия российской террористической атаки и уже начали уголовное производство по факту нарушения законов и обычаев ведения войны.
Последствия атаки на Конотоп – больше в галерее
Кроме того, в результате удара "Шахедами" уничтожено трамвайные пути. Сейчас движение трамваев временно ограничено.
Всего в результате атаки пострадали 14 человек. По меньшей мере один раненый – в реанимации.