Россия нанесла удар по Конотопу: в городе повреждены школа, детский сад, а также сети электро- и газоснабжения

В ночь на 18 сентября российские войска нанесли массированный удар с помощью дронов по Конотопу в Сумской области, повредив объекты критической и социальной инфраструктуры. В результате обстрела часть города осталась без электро– и газоснабжения, есть раненые.

Об этом сообщил мэр Конотопа Артем Семенихин в Telegram.

Что известно о российской атаке?

Под вражеский удар попали учебные заведения, в частности детский сад и школа №11, а также местные медицинские учреждения. Кроме того, разрушениям подверглись транспортная инфраструктура, железная дорога и значительное количество частных жилых домов.

В городе зафиксированы повреждения газотранспортной сети, поэтому часть жителей осталась без газа. Также в местах попадания дронов оборваны линии электропередач, что привело к перебоям с электроснабжением.

Повреждено много мелких частных предприятий,

– Артем Семенихин, мэр Конотопа.

По предварительной информации медицинских служб, в результате обстрела получили травмы две женщины 1965 и 1991 годов рождения.

Где недавно раздавались взрывы?

Вечером 17 сентября Россия вновь осуществила атаку на Киев ударными беспилотниками. Известно о попадании в нежилое здание в Подольском районе. В результате атаки пострадал мужчина – его госпитализировали.

В тот же день российские войска провели атаку на индустриальный парк в Коростенском районе Житомирской области, поразив гражданское предприятие. В результате удара один человек погиб, еще двое получили ранения.