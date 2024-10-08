Вместо мяса – сухожилия и кожа: что известно о скандале с несъедобными консервами

После массовых жалоб украинских бойцов на некие консервы в боевых частях Сил обороны, журналисты проверили некоторые из них и получили доказательства того, что продукты не соответствуют стандартам.

Расследование опубликовало издание NGL.media. С редакцией сконтактировал военный Дмитрий Власенко, офицер управления одного из батальонов, который держит оборону на Покровском направлении.

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Проблема "глобальная"

Собственно, он заявил, что проблема "глобальная", ведь поставки этих продуктов происходят централизованно, на все направления, а есть "эту гадость" невозможно.

"В тех консервах, которые получают защитники, вместо мяса – кожа животных и вода, и они не соответствуют вкусовым качествам", – отметил военный.

При этом другие военнослужащие из разных родов войск на условиях анонимности тоже подтвердили слова Власенко о некачественных консервах.

По словам Власенко, он обратился к журналистам после тщетных попыток обратить внимание Минобороны на проблему.

Консервы протестировали журналисты

NGL.media также пишет, в начале июня в Минобороны заявили, что не допустили поставки в ВСУ почти 340 тонн некачественных и опасных продуктов, в частности более 240 тонн тушеной свинины и говядины.

В ведомстве заверили, что после того, как продукты признают некачественными, поставщики должны заменить их в течение 48 часов. При этом Власенко сказал, что бойцы получают некачественные консервы почти в каждой из еженедельных поставок.

Из 10 банок консервов, которые офицер отправил журналистам, чтобы те убедились в их некачественности, NGL.media смогли найти в продаже только 3. Журналисты сначала оценили качество консервов самостоятельно: 9 из 10 – есть невозможно.

Журналисты попробовали консервы, которые передали военные: видео

Лабораторная экспертиза

Впрочем, чтобы избежать субъективности вкусовых предпочтений, журналисты обратились в независимую сертифицированную лабораторию для экспертизы одних из самых типичных консервов - тушеной свинины от ООО Ментерика.



Консерва, которую отправили на лабораторный анализ / Фото NGL.media

Что на самом деле в консервах

Эксперты киевского Государственного научно-исследовательского института проанализировали содержание 8 консервов из одной партии, которую передали военные и пришли к выводу, что они не соответствуют ГОСТу и не должны продаваться.

Вместо 59% доля мяса с жиром в консервах составляет лишь 22,4%, одновременно вместо "мяса" там кожа, сухожилия и связки, которых не должно быть вообще,

– отмечают журналиты.

Содержание соли превышает допустимый, а доля жира составляет менее 14%, хотя по ДСТУ должно быть до 35%. Консервы более чем на 60% состоят из жидкого бульона.

То есть, или компания-поставщик ООО "Трейд Гранит Инвест" вместе с производителем ООО "Ментерика" врут о положительном заключении лаборатории Минобороны, или в этой лаборатории сфальсифицировали результаты исследований в пользу поставщика и производителя.

В расследование NGL.media говорится, что партия в почти 11 тысяч 525-граммовых консервов стоит 1,38 миллиона гривен. Журналисты обратились в Минобороны за копией протокола испытаний, но не получили ответа.

В Минобороны отреагировали на скандал

После того, как расследование было опубликовано, в Минобороны прокомментировали ситуацию для УП. Отмечают, что контроль качества консервов, поставляемых ВСУ, осуществляется на этапе производства.

В ответе отметили, что управление безопасности пищевых продуктов и ветеринарной медицины (структурное подразделение Госпродпотребслужбы) отбирает контрольные образцы из партии, отправляет на лабораторный анализ и, в случае положительного заключения о пригодности к употреблению, выдает сертификат.

"Нами не были зафиксированы поставки без наличия вышеупомянутого сертификата", – сообщили в оборонном ведомстве.

Также в Минобороны рассказали, что сейчас процесс контроля соответствия объемов партий сертификатам качества не является автоматизированным. Соответствующие сертификаты предоставляются военным частям при приемке товара.

Для того, чтобы усилить контроль за качеством продукции, ДОТ планирует цифровизировать процесс подтверждения наличия сертификатов качества в ИТ-системе управления обеспечением ВСУ – DOT-Chain.