Конспирология из телеграм-каналов, – Кравчук о так называемом запугивании "слуг" Бакановым
Источник:24 канал
В СМИ распространяли информацию о том, что главу СБУ Ивана Баканова позвали на собрание "слуг" в Трускавец не просто так. Мол, он должен был бы "пугать" особо непослушных нардепов.
Речь шла о тех "слугах", родственники которых поразили изрядными доходами. Однако в эфире 24 канала заместитель главы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук опровергла слухи.
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"Правоохранители – а это не СБУ, а НАПК – должны быть придирчивыми ко всем чиновникам, которые не могут объяснить происхождение своих состояний. Это не зависит от того, в нашей фракции они или нет. Это работа НАПК, они за это получают большие деньги из бюджета", – пояснила Кравчук.
В то же время подчеркнула, что с Бакановым было бы правильней поговорить о финале реформы СБУ.
Это гораздо важнее. Вот все эти "пугалки" – это конспирология из телеграм-каналов,
– заявила Кравчук.
Кравчук опровергла слухи о Баканове: видео
"Слуги народа" в Трускавце: главное
- В городе проходит съезд фракции. Он стартовал 1 октября, именно в этот день и прибыли в Трускавец политики.
- Они ехали вместе с журналистами в обновленном вагоне Укрзализныци.
- "Слуги" отметили, что сами оплачивали себе дорогу.
- Чтобы принять участие в мероприятиях, надо показать отрицательный результат ПЦР-теста или иметь сертификат о полной вакцинации.