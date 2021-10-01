Конспирология из телеграм-каналов, – Кравчук о так называемом запугивании "слуг" Бакановым

В СМИ распространяли информацию о том, что главу СБУ Ивана Баканова позвали на собрание "слуг" в Трускавец не просто так. Мол, он должен был бы "пугать" особо непослушных нардепов.

Речь шла о тех "слугах", родственники которых поразили изрядными доходами. Однако в эфире 24 канала заместитель главы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук опровергла слухи.

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"Правоохранители – а это не СБУ, а НАПК – должны быть придирчивыми ко всем чиновникам, которые не могут объяснить происхождение своих состояний. Это не зависит от того, в нашей фракции они или нет. Это работа НАПК, они за это получают большие деньги из бюджета", – пояснила Кравчук.

В то же время подчеркнула, что с Бакановым было бы правильней поговорить о финале реформы СБУ.

Это гораздо важнее. Вот все эти "пугалки" – это конспирология из телеграм-каналов,

– заявила Кравчук.

Кравчук опровергла слухи о Баканове: видео

"Слуги народа" в Трускавце: главное