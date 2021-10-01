Мовилось про тих "слуг", родичі яких вразили неабиякими статками. Однак в ефірі 24 каналу заступниця очільника фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук спростувала чутки.
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"Правоохоронці – а це не СБУ, а НАЗК – повинні бути прискіпливими до всіх високопосадовців, які не можуть пояснити походження своїх статків. Це не залежить від того, чи в нашій фракції вони, чи ні. Це робота НАЗК, вони за це отримують великі гроші з бюджету", – пояснила Кравчук.
Водночас наголосила, що з Бакановим було б правильно краще поговорити про фінал реформи СБУ.
Це набагато важливіше. От всі ці "лякалки" – це конспірологія з телеграм-каналів,
– заявила Кравчук.
Кравчук спростувала чутки щодо Баканова: відео
"Слуги народу" у Трускавці: головне
- У місті відбувається засідання фракції. Він стартував 1 жовтня, саме у цей день і прибули у Трускавець політики.
- Вони їхали разом з журналістами в оновленому вагоні Укрзалізниці.
- "Слуги" зазначили, що самі оплачували собі дорогу.
- Щоб взяти участь у заходах, треба показати негативний результат ПЛР-тесту або мати сертифікат про повну вакцинацію.