Нардепа Бондарева подозревают в незаконной переправке за границу: суд избрал меру пресечения

В Киеве избрали меру пресечения нардепу Константину Бондареву, который способствовал незаконному пересечению границы мужчинами под видом водителей. Печерский районный суд отпустил Бондарева под личное обязательство.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на корреспондентов Суспильного. Так осужденный нардеп должен прибывать по требованию в суд, следователей или прокуроров и сообщать об изменении места жительства или работы.

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Суд по делу Константина Бондарева

Через несколько недель после объявления подозрения народному депутату от партии "Батькивщина" Константину Бондареву в Киеве прошел суд. Перед началом заседания адвокаты ознакомились с документами стороны обвинения. Судья сразу отклонила ходатайство прокурора о мере пресечения в виде 60 дней содержания под стражей с возможностью внесения залога на 100 миллионов гривен.

Также во время следствия выяснился еще один интересный факт: Бондарев хранил незарегистрированное оружие, которое изъяли во время обыска. Об этом сказал прокурор Александр Ганилов.

Зато сам нардеп рассказал журналистам, что оружие легальное, на него есть документы. Его выдали Бондареву в начале полномасштабного вторжения.

Также Константин Бондарев отрицает свою вину, говоря, что не помогал знакомым пересекать границу после начала войны.

Я не создавал никаких условий. Хотелось бы увидеть действительно документы и уже серьезно поработать с этим. Я точно не имел никаких намерений кого-то переправлять. И то, что прокуроры говорят, что якобы я создавал условия, что 23 человека за три года пересекали границу. Вы что шутите, или что? То есть это народный депутат занимается таким? Ну, возможно, они по себе меряют,

– заявил Бондарев во время заседания.

Народный депутат не исключает политические преследования, из-за которых его подозревают в преступной деятельности.

Однако прокурор все равно настаивает, что Бондарев неоднократно подделывал документы и организовывал незаконное пересечение границы. По меньшей мере, говорит Ганилов, известно о 5 таких фактах.

Основание для выезда не понятно. Люди с согласия народного депутата вместе с ним выезжали под видом водителей, но они не были водителями,

– отметил прокурор.

Адвокат Бондарева заявил, что в этом деле нет обоснования обвинений. Было решено, что другой нардеп от "Батькивщины" Сергей Власенко возьмет Константина Бондарева на поруки.

В чем обвиняют Бондарева

18 января правоохранители сообщили о подозрении нардепу Константину Бондареву. Следствие установило, что в 2022–2023 годах он, вероятно, способствовал выезду за границу десятков мужчин. Чиновник оформлял их "водителями" для своего сопровождения. Но часть этих мужчин пересекала границу самостоятельно, а трое так и не вернулись в Украину.