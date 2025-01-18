Нардепу нужно было 5 водителей одновременно, – в ГБР о деталях схемы незаконного выезда за границу

18 января действующему народному депутату объявили подозрение в организации незаконного выезда из Украины. Чиновник устраивал зарубежные "поездки" для знакомым под видом своих водителей.

Начиная с 2022 года, нардеп 23 раза обращался в Государственную пограничную службу с просьбой выпускать за границу мужчин мобилизационного возраста как своих водителей, передает 24 Канал со ссылкой на комментарий пресс-секретаря ГБР Татьяны Сапьян в эфире телемарафона.

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Организовывал "путешествия" за границу для знакомых

В то же время, когда эти просьбы поступали в ГПСУ, сам нардеп или находился уже за границей, или вообще никуда не выезжал.

По словам Сапьян, однажды ему нужно было 5 водителей одновременно. Трое из них в страну не вернулись.

Сейчас продолжается досудебное расследование. Следствие будет настаивать на избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей.

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К слову, 18 января с обысками правоохранители пришли в дом нардепа Андрея Лопушанского и его сына. Последнему вручили подозрение в хищении бюджетных средств. В "Европейской Солидарности" назвали это дело политически мотивированным.