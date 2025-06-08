На его счету около 300 уничтоженных захватчиков: на войне погиб пилот-бомбер Константин Егошин

В бою с российскими захватчиками погиб украинский военный Константин Егошин с позывным Кот. Он был одним из лучших пилотов-бомберов, который ликвидировал около 300 оккупантов.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на командира подразделения Air Canada 72-й ОМБр Николая Ворошнова, который сообщил трагическую весть.

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В бою погиб Константин Егошин

На фронте во время выполнения боевого задания погиб воин Константин Егошин "Кот" из 72-й отдельной механизированной бригады имени Черных Запорожцев.

Защитнику навсегда 23 года.

Украина потеряла Воина и настоящего патриота. 72-я ОМБр имени Черных Запорожцев потеряла одного из своих лучших и самых результативных пилотов-бомбардировщиков. На его счету около 300 уничтоженных орк*в. Наша стая потеряла брата..

– отметил он.

Командир рассказал, что Егошин был одним из тех, кто весной 2023 года основал ударную стаю подразделения Air Canada и был ее неизменным лидером на поле боя.

Прощание с защитником состоится на Майдане Независимости в Киеве в среду, 11 июня, в 11:00. Героя похоронят на Берковецком кладбище.

"Я потерял ученика и лучшего пилота-истребителя. Он был мне как сын. Потерял частицу себя... Отдадим дань уважения Герою. Достойно проведем в последний путь", – подчеркнул Ворошнов.