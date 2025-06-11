В Киеве попрощались с Героем Константином Егошином с позывным "Кот"

В центре Киева попрощались с воином 72 отдельной механизированной бригады имени Черных Запорожцев Константином Егошиным. За свой боевой путь боец ликвидировал более 300 российских оккупантов.

23-летний воин с позывным "Кот" был одним из лучших пилотов-бомберов и погиб, защищая Украину в ожесточенных боях. Родные, знакомые и неравнодушные киевляне провели Константина Егошина в последний путь на Майдане Независимости. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Укринфрм.

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В Киеве попрощались с военным Константином Егошином

В самом центре Киева 11 июня попрощались с Константином Егошином с позывным "Кот". Провести Героя в последний путь пришло немало людей, о чем свидетельствуют кадры с церемонии. Возле закрытого гроба стояли родные воина, на площади – люди с цветами. Их глаза были наполнены сожалением и скорбью.

Константин Егошин отдал свою жизнь в начале июня в бою на фронте. Ему было всего 23 года.

Побратимы вспоминают "Кота", как смелого воина и настоящего патриота. 72 ОМБр имени Черных Запорожцев называет Константина одним из лучших и самых результативных пилотов-бомберов.

На его счету около 300 уничтоженных орк*в. Наша стая потеряла брата..

– отметил командир подразделения Air Canada 72 ОМБр Николай Ворошнов.

На Майдане Независимости попрощались с Константином Егошиным "Котом" / Фото от Укринформ

Весной 2023 года Константин дал старт ударной стае подразделения Air Canada и был ее неизменным лидером на поле боя. Он мастерски, как пилот-истребитель, обезвреживал российских солдат и спасал жизни собратьев и свободу Украины.

Героя похоронят на Берковецком кладбище в Киеве.