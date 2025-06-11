23-річний воїн з позивним "Кот" був одним з кращих пілотів-бомберів та загинув, обороняючи Україну в запеклих боях. Рідні, знайомі та небайдужі кияни провели Костянтина Єгошина в останню путь на Майдані Незалежності. Про це пише 24 Канал з посиланням на Укрінфрм.

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У Києві попрощалися з військовим Костянтином Єгошином

У самому центрі Києва 11 червня попрощалися з Костянтином Єгошином на позивний "Кот". Провести Героя в останню путь прийшло чимало людей, про що свідчать кадри з церемонії. Біля закритої труни стояли рідні воїна, на площі – люди з квітами. Їхні очі були наповнені жалем та скорботою.

Костянтин Єгошин віддав своє життя на початку червня в бою на фронті. Йому було всього 23 роки.

Побратими згадують "Кота", як сміливого воїна та справжнього патріота. 72 ОМБр імені Чорних Запорожців називає Костянтина одним з найкращих і найрезультативніших пілотів-бомберів.

На його рахунку близько 300 знищених орк*в. Наша зграя втратила брата…

– зазначив командир підрозділу Air Canada 72 ОМБр Микола Ворошнов.

На Майдані Незалежності попрощалися з Костянтином Єгошином "Котом" / Фото від Укрінформ

Навесні 2023 року Костянтин дав старт ударній зграї підрозділу Air Canada й був її незмінним лідером на полі бою. Він майстерно, як пілот-винищувач, знешкоджував російських солдатів та рятував життя побратимів і волю України.

Героя поховають на Берковецькому кладовищі в Києві.