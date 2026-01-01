Укр Рус
24 Канал Новости Украины Гибель воина Константина Ищенко с Полтавщины подтвердила ДНК-экспертиза
1 января, 09:44
2

Гибель воина Константина Ищенко с Полтавщины подтвердила ДНК-экспертиза

Дария Черныш
Основные тезисы
  • Украинский защитник Константин Ищенко погиб на Покровском направлении в 2024 году;
  • Личность военного 2003 года рождения установила ДНК-экспертиза после обмена телами погибших.

Украинский защитник Константин Ищенко погиб в Донецкой области в 2024 году. Личность военного установила ДНК-экспертиза после обмена телами погибших.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Лютенскую территориальную общину.

Смотрите также Ему было всего 22: под Купянском погиб военный из Кировоградской области Владислав Михайлов

Что известно о павшем воине?

В Лютенской общине, что на Полтавщине, сообщили о гибели военнослужащего Константина Ищенко 2003 года рождения. Он был жителем села Рашевка.

Защитник погиб 23 декабря 2024 года во время выполнения боевого задания на Покровском направлении. Воин обеспечивал национальную безопасность и сдерживал вооруженную агрессию России против Украины.

Только сейчас, при обмене телами погибших, по результатам ДНК-экспертизы, тело Константина возвращается домой,
– отметили в общине.

Редакция 24 Канала выражает искренние соболезнования родным и близким Константина Ищенко. Вечная память Герою!

Кого недавно потеряла Украина на фронте?

  • Под Купянском погиб 22-летний военнослужащий с Кировоградщины Владислав Михайлов. Боец проходил контрактную службу в ВСУ с 2024 года.

  • Воин из Рожнятовской общины Петр Семчук умер после длительного лечения ранений. Он получил их в августе 2022 года во время боевых действий.

  • Также на фронте погиб Дмитрий Пилипюк из Тернопольской области. Он был солдатом 82-й отдельной десантно-штурмовой Буковинской бригады.