Гибель воина Константина Ищенко с Полтавщины подтвердила ДНК-экспертиза

Украинский защитник Константин Ищенко погиб в Донецкой области в 2024 году. Личность военного установила ДНК-экспертиза после обмена телами погибших.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Лютенскую территориальную общину.

Что известно о павшем воине?

В Лютенской общине, что на Полтавщине, сообщили о гибели военнослужащего Константина Ищенко 2003 года рождения. Он был жителем села Рашевка.

Защитник погиб 23 декабря 2024 года во время выполнения боевого задания на Покровском направлении. Воин обеспечивал национальную безопасность и сдерживал вооруженную агрессию России против Украины.

Только сейчас, при обмене телами погибших, по результатам ДНК-экспертизы, тело Константина возвращается домой,

– отметили в общине.

Редакция 24 Канала выражает искренние соболезнования родным и близким Константина Ищенко. Вечная память Герою!

