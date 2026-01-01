Гибель воина Константина Ищенко с Полтавщины подтвердила ДНК-экспертиза
- Украинский защитник Константин Ищенко погиб на Покровском направлении в 2024 году;
- Личность военного 2003 года рождения установила ДНК-экспертиза после обмена телами погибших.
Украинский защитник Константин Ищенко погиб в Донецкой области в 2024 году. Личность военного установила ДНК-экспертиза после обмена телами погибших.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Лютенскую территориальную общину.
Что известно о павшем воине?
В Лютенской общине, что на Полтавщине, сообщили о гибели военнослужащего Константина Ищенко 2003 года рождения. Он был жителем села Рашевка.
Защитник погиб 23 декабря 2024 года во время выполнения боевого задания на Покровском направлении. Воин обеспечивал национальную безопасность и сдерживал вооруженную агрессию России против Украины.
Только сейчас, при обмене телами погибших, по результатам ДНК-экспертизы, тело Константина возвращается домой,
– отметили в общине.
Редакция 24 Канала выражает искренние соболезнования родным и близким Константина Ищенко. Вечная память Герою!
