В боях в Донецкой области погиб сын главы РВА: нацгвардеец Константин Ковтун вернулся на щите

Война России, развязанная против Украины, продолжает забирать жизни лучших сыновей и дочерей страны. Обороняя Родину, в Донецкой области погиб нацгвардеец Константин Ковтун.

По имеющейся информации, украинский защитник погиб 24 сентября. Произошло это во время выполнения им боевого задания в Донецкой области.

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Что известно о защитнике

Константин Ковтун из Нежина, что в Черниговской области. Ему был всего 21 год, когда враг унес у него жизнь. Сам нацгвардиец был командиром разведывательного взвода одного из батальонов особого назначения бригады.

Известно, что Константин – сын главы Нежинской районной государственной (военной) администрации Григория Ковтуна.

Чин похорона погибшего защитника Константина Ковтуна состоялся 27 сентября. Его провел епископ Черниговский и Нежинский Антоний в Свято-Николаевском храме ПЦУ города Нежин.

Родился Константин Ковтун 6 июня 2002 года. У него было младшее офицерское звание "лейтенант". Защитник Украины служил в Первой Президентской штурмовой бригаде "Буревий" Национальной гвардии Украины.

Григорий Ковтун поблагодарил всем, кто поддержал его семью в скорбное время, а также разделил боль утраты сына.

Благодарю всех граждан за то, что отдали должное уважение Защитнику Украины. Константин был настоящим патриотом, ни дня не сомневающимся в своем назначении – защитой государства и всего украинского народа. Теперь он присоединился к Ангельскому войску и будет беречь наше спокойствие с небес!

– отметил отец.

Накануне мы рассказывали о другом павшем герое из Черниговщины. Речь идет о Владиславе Грищенко. Его мать Валентина за свой счет асфальтировала дорогу в родном поселке Сосница, которую назвали в честь ее сына.

Сам герой получил смертельные ранения 14 июля 2022 года. Государство выделило Валентине средства после гибели ее сына. Женщина решила почтить память Владислава, вложив деньги в строительство дороги в родном селе. За это вся местная община благодарна как самой матери, так и ее мужественному сыну, отдавшему жизнь за Украину.