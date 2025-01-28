От Харькова до Парижа․ Как украинский экс-чиновник стал ключом к обходу санкций России

Константин Кучер – фигура, которая напоминает персонажа политического триллера. Бывший украинский чиновник, который во времена беглого президента Януковича возглавлял Агентство по вопросам оборонно-промышленного комплекса, оставил после себя скандальное наследие. Используя доступ к оборонному бюджету, Кучер организовал масштабные финансовые схемы, через которые государственные средства исчезали в частных карманах. По данным Генеральной прокуратуры Украины, именно из-за таких махинаций в 2012 году против него было открыто уголовное дело за завладение 1,5 миллиона долларов. Расследование выявило, что эти средства были выведены через государственное предприятие "Харьковское конструкторское бюро им А.А. Морозова". Впрочем, Кучер избежал ответственности, оставив Украину в 2011 году и получив статус политического беженца во Франции.



Фото Константина Кучера / 368.media



Фото Константина Кучера / media Сайт Министерства экономики Украины

В редакцию 24 Канала благодаря хактивистам команды "Кибер Сопротивление" попали уникальные материалы, которые проливают свет на новый этап деятельности Кучера. Речь идет о его сотрудничестве с российской компанией "Росавиаспецкомплект", которая обеспечивает поставки авиационного оборудования для ведущих предприятий российского ВПК. Это сотрудничество оказалось не только масштабным, но и глубоко интегрированным в схемы обхода международных санкций.



Как украинский экс-чиновник Константин Кучер превратился в архитектора масштабной схемы обхода санкций, кто помогает России получать западные технологии для военных самолетов, и какие тайны скрывают румынские, испанские и азербайджанские компании – читайте далее в расследовании 24 Канала.

Смотрите также Что известно о теневой авиации Путина и при чем здесь сербская компания: расследование InformNapalm

Румынская фирма Кучера: ключ к спасению контрактов "Иркута”

С 2014 года Россия была обложена санкциями, которые вводили ограничения, в частности, для торговли и поставке военных технологий. Так как Россия не имеет замкнутого круга производства вооружения, она искала пути обхода санкций в тех случаях, где не могла продолжать покупать товары напрямую. Здесь и начинается история румынской компании SC NEVES 77 SOLUTIONS S.R.L., которая как раз была основана в 2014 году. Одной из первых ее задач было "спасти" контракт между ПАО "Иркут" и индийской компанией "Hindustan Aeronautics Limited".

ПАО "Иркут" (с 2023 года – Корпорация "Яковлев") – российская авиастроительная компания, специализирующаяся на производстве военных самолетов, в частности многоцелевых истребителей Су-30 и их модификаций. Эта техника активно используется вооруженными силами России, включая участие в войне против Украины. Продукция компании также экспортируется в другие страны.

В декабре 2013 года российская компания "Морспецтехника" заключила договор с ПАО "Иркут" для обеспечения производства самолетов Су-30МКИ, которые изготавливались по лицензии для Индии. По этому договору было заказано 473 единицы авиационного вооружения, произведенного в Украине.

Су-30МКИ – двухместный двухреактивный многоцелевой истребитель. Он разработан российским авиапроизводителем "Сухой". Самолет был построен по лицензии HAL специально для Военно-воздушных сил Индии.



Фото Су-30МКИ / Wikipedia



Первую партию – 248 единиц – успешно поставили, но после 2014 года, когда Украина запретила военно-техническое сотрудничество с Россией, остальное оборудование так и не передали. Вернуть деньги за непоставленную продукцию или передать уже изготовленное вооружение стало невозможно из-за санкций и разрыва отношений.





Скриншот контракта с почты "Росавиаспецкомплекта" / 24 Канал

В этой ситуации румынская компания SC NEVES 77 SOLUTIONS S.R.L. сыграла ключевую роль, организовав поставки 225 единиц вооружения непосредственно из Украины в Индию для корпорации "Hindustan Aeronautics Limited". Это позволило "Иркуту" избежать штрафных санкций со стороны АО "Рособоронэкспорт" и индийского заказчика, аннулировав обязательства без финансовых потерь.



Румынская компания также фигурировала в деле о нанесении ущерба другому государственному стратегическому предприятию оборонно-промышленного комплекса Украины "Завод 410 ГА".



Скриншот контракта с почты "Росавиаспецкомплекта" / 24 Канал



Информацию об этом выкладывали на сайте общественной организации Объединенное Народное Действие. Конечно, владельцами и учредителями румынской компании являются бывший украинский чиновник Константин Кучер и его сын Роман. Это следует из внутренних документов и указанных там должностей украинцев. Роман указан в документе выше.



Скриншот контракта с почты "Росавиаспецкомплекта" / 24 Канал



А здесь уже его отец. Семья помогала обходить санкции еще с 2014 года.

"Схемы от Испании до Казахстана": кто стоит за теневым ремонтом Су-30СМ для РФ

В конце 2018 года в ПАО "Иркут", по информации из внутренней записки, возникают проблемы с техническим обслуживанием и ремонтом радиоэлектронного оборудования иностранного производства, установленного на самолетах Су-30СМ.



Су-30СМ / Фото росСМИ

А именно – непригодные к использованию внутренние дисплеи и другие важные детали кабины пилота и в целом самолета, произведенные французскими компаниями THALES и SAFRAN:



Скриншот перечня оборудования, требующего ремонта с почты "Росавиаспецкомплекта" / 24 Канал

В декабре 2018 года российская компания "Росавиаспецкомплект" подписала договор с "Иркутом" для поставки оборудования, которое производят французские компании THALES и SAFRAN. Однако тогда уже действовали международные санкции, запрещавшие поставки такой продукции. Чтобы обойти эти ограничения, "Иркут" предложил использовать румынскую компанию SC NEVES 77 SOLUTIONS S.R.L., которая уже имела опыт в подобных схемах обхода санкций.



Скриншот внутренней записки с почты "Росавиаспецкомплекта" / 24 Канал



Также из записки узнаем, что румынская компания организовала подготовку двух специалистов, которые должны были бы провести соответствующие работы. Один из них это украинец Фецяк Роман, который имеет вид на жительство в Испании.



Скриншот паспорта Фецяка с почты "Росавиаспецкомплекта" / 24 Канал



Скан вида на жительство в Испании Фецяка с почты "Росавиаспецкомплекта" / 24 Канал

К 2019 году проблема обслуживания усугубилась, и "Иркут" начал рассматривать два параллельных пути решения: ремонт существующего оборудования и закупку новых деталей.



Скриншот внутренней записки с почты "Росавиаспецкомплекта" / 24 Канал

Здесь и начинается разветвление функций различных компаний, которые связаны с Кучером: один путь будет направлен на закупку нового оборудования, а второй на ремонт уже существующего. Рассмотрим каждый по отдельности.

Фецяк, Кучер и его жена: след украинцев в Казахстане

23 сентября 2019 года генеральный директор "Росавиаспецкомплекта" Петр Гриценко посетил Казахстан, где было принято решение организовать ремонт французского оборудования на базе авиаремонтного завода №405.



Скриншот с информацией о полете Гриценко в Казахстан с почты "Росавиаспецкомплекта" / 24 Канал



Скриншот документа с почты "Росавиаспецкомплекта" / 24 Канал



"Авиаремонтный завод №405" подписывает контракты на поставку запасных частей для радиоэлектронного оборудования французского производства и техническое обслуживание, а также договор о неразглашении с испанской компанией Aero Design System S.L.



Скриншот контракта с почты "Росавиаспецкомплекта" / 24 Канал



Скриншот контракта с почты "Росавиаспецкомплекта" / 24 Канал



Скриншот договора о неразглашении с почты "Росавиаспецкомплекта" / 24 Канал



После этого Aero Design System S.L становится официальным представителем "Авиаремонтный завод №405" по авиационному оборудованию в Европейском Союзе.



Интересно, что перед этим планировалось подписать те же договоры с румынской компанией, которая принадлежит Кучеру. Как думаете, кто владелец испанской компании? Глава семейства и его жена, ну и представитель Фецяк, который также нам уже известен.





Список лиц связанных с испанской компанией ADS/ Источник Infoempresa

Казахский "Авиаремонтный завод №405" планирует создать сервисный центр для ремонта радиоэлектронного оборудования. Для этого российская компания "Росавиаспецкомплект" заключила контракт с казахской фирмой ARC Group, чтобы легально поставлять оборудование, требующее ремонта, в Казахстан.



На Иркутский авиационный завод прибыли казахские специалисты, которые прошли обучение во французских компаниях THALES и SAFRAN. Об этом подробнее писали коллеги из InformNapalm.

Румынский бизнес в Азербайджане: почему следы снова ведут к Кучеру?

Несмотря на то, что изначально "Росавиаспецкомплект" сотрудничала с румынской компанией Кучера, соглашение о поставке французского оборудования она подписала с азербайджанской компанией "Global Force Technology Ltd."



Скриншот контракта с почты "Росавиаспецкомплекта" / 24 Канал

В свою очередь "Global Force Technology Ltd." подписала контракт с уже известной нам испанской компанией Aero Design System S.L.



Скриншот контракта с почты "Росавиаспецкомплекта" / 24 Канал



Сроки поставки постоянно переносились и наконец испанцы сообщили о невозможности поставки комплектующих из-за европейских санкций.



Скриншот внутреннего письма с почты "Росавиаспецкомплекта" / 24 Канал

Но вернемся к азербайджанцам! Выглядит будто "Global Force Technology Ltd." самостоятельная компания и не имеет никакой связи с Кучером. Конечно, это только на первый взгляд.



Из договора о переходе долга мы узнаем, что румынская компания Кучера имеет филиал в Азербайджане.



Скриншот договора о переводе долга с почты "Росавиаспецкомплекта" / 24 Канал



Она зарегистрирована по адресу:



Скриншот из договора о переводе долга с почты "Росавиаспецкомплекта" / 24 Канал



Теперь сравниваем с адресом регистрации другой азербайджанской компании "Global Force Technology Ltd."



Скриншот с адресом регистрации "Global Force Technology Ltd." с почты "Росавиаспецкомплекта" / 24 Канал



Обратите внимание, что адреса регистрации полностью совпадают! К тому же на Linkedin сам Кучер устанавливал "Global Force Technology Ltd." как компанию, в которой работает.



Скриншот из Linkedin

В мае 2021 года Ольга Вольнова Кучер – жена Константина полностью передала акции Neves 77 Solutions SRL оборонной компании из Азербайджана "Global Force Technology Ltd.", сохранив за собой полномочия администратора.



Скриншот из выписки по Neves 77 Solutions SRL / Источник Risco

Немецкая авантюра Кучера

10 февраля 2022 года в Париже состоялась встреча между руководством немецкой компании RED, азербайджанской GFT и испанской ADS в офисе адвокатской конторы. Основное внимание было уделено вопросу поставки авиадвигателей в контексте международных санкций и регуляторных ограничений.

В частности, обсуждалась поставка трех двигателей, ранее изготовленных для "Иркута". Компания RED сообщила, что эти двигатели не могут быть переданы "Иркуту" из-за запрета со стороны немецкого регулятора BAFA. Компании решили использовать альтернативную схему передачи двигателей через ADS с последующей перепродажей GFT и другим сторонам. Соответственно ключевая роль в обходе санкций принадлежала компаниям Константина Кучера.

Участники также обсудили возможность создания сервисного центра в Баку и совместной летной школы для минимизации рисков, связанных с санкциями. Представители RED подчеркнули, что нарушение регуляторных требований может привести к запрету использования двигателей на любых самолетах в РФ. На момент написания статьи двигатели не были поставлены России, а компенсацию за невыполнение обязательств "Росавиаспецкомплект", который и должен был поставить двигатели "Иркуту", выплачивал из собственных средств.

Эта ситуация демонстрирует сложности, которые возникают из-за международных санкций и контроля за экспортом высокотехнологичных товаров.

Теневые поставки: Россия получает детали для истребителей из США

Во внутренней переписке российской компании "Росавиаспецкомплект" были обнаружены доказательства закупки оборудования американского производства от Sensata Technologies. Эти закупки осуществлялись в интересах российской компании "НьюТекноСервис", а предметом поставок были термостаты. По словам Анатолия Храпчинского, заместителя директора компании-производителя РЭБ и бывшего офицера Воздушных сил, термостаты выполняют функцию контроля температурного режима во многих авиасистемах самолетов, например на бортовых радарах, электронике и двигателях.





Квитанция оплаты термостатов с почты "Росавиаспецкомплекта" / 24 Канал



Скриншот внутренней записки с почты "Росавиаспецкомплекта" / 24 Канал

Кроме того, во внутренней справке компании был задокументирован факт поставки систем дымогенерации, изготовленных в США, несмотря на действующие санкционные ограничения.

По словам Анатолия Храпчинского, эта система может использоваться не только для создания дымовых следов во время полетов на авиашоу, но и для дымовой завесы, в частности, над Крымским мостом. Различные вариации жидкости, которые используют в дымогенераторах, могут мешать наведению вооружения или определению цели.

Согласно скриншоту внутреннего письма, организацией этих поставок занималась уже знакомая нам азербайджанская компания "Global Force Technology Ltd."





Скриншот внутреннего письма с почты "Росавиаспецкомплекта" / 24 Канал



Скриншот внутреннего письма с почты "Росавиаспецкомплекта" / 24 Канал

Санкции против Кучера и его семьи – необходимый шаг для безопасности Украины

Константин Кучер – символ того, как через пробелы в санкционных механизмах Россия продолжает получать доступ к критическим западным технологиям, необходимым для ее военного комплекса. Его деятельность, построенная на сети фирм-прокладок в Румынии, Испании, Азербайджане и других странах, стала фундаментом для масштабного обхода международных ограничений. Семья Кучера, используя подставных лиц, фиктивные контракты и сложные логистические цепочки, обеспечила поставки авиационного оборудования и компонентов от ведущих западных компаний, таких как THALES и SAFRAN, для модернизации российских Су-30 и другой военной техники.

Надеемся, это расследование приведет к последствиям для семьи Кучера в виде санкций от СНБО и наших западных партнеров, а также прекращения существования компаний, которые помогают России продолжать убивать украинцев.