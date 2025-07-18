Ветеран войны в Афганистане и директор авиаклуба "Одесса": погиб Константин Оборин

Военный Константин Оборин, с позывным "Камикадзе", погиб 18 июля. Он отдал свою жизнь в бою за Украину.

О печальной вести сообщил мэр Одессы Геннадий Труханов, передает 24 Канал.

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Что известно о павшем Константине Оборине?

Оборин Константин Викторович был опытным наставником для молодых защитников. По словам Труханова, в 2014 году воин спас из плена 29 украинских военных, рискуя собственной жизнью. А уже во время полномасштабной войны он поднял самолет в небо над Одессой, чтобы развеять прах одного из учеников – Героя Украины Владислава Бувалкина.

Он и в свои 63 года продолжал выполнять боевые задачи. И погиб, оставаясь верным присяге, собратьям и Украине,

– написал городской голова Одессы.

За свои заслуги Герой был награжден орденом Григория Маразли III степени. Мэр Одессы добавил, что павший защитник был ветераном войны в Афганистане, волонтером и директор авиаклуба "Одесса".

Награждение Константина Оборина / Фото Геннадия Труханова

Редакция 24 Канала выражает искренние соболезнования родным и близким Константина Оборина. Вечная и светлая память Герою!

Напомним, в Черкассах попрощались с полицейским Юрием Бузько, который погиб 25 июня в Донецкой области во время выполнения боевого задания. У него остались жена и двое детей.