До войны он был тренером по вольной борьбе: на фронте погиб Константин Соломакин

Украина потеряла еще одного защитника. На войне погиб Константин Соломакин, ранее работавший тренером по вольной борьбе.

Об этом сообщили в пресс-службе управления физической культуры и спорта "ДонОДа".

Что известно о погибшем военном?

Константин Соломакин погиб 26 мая 2025 года вблизи Новомихайловки в Донецкой области. После гибели защитника его долгое время считали пропавшим без вести.

Лишь после эксгумации и установления личности его тела семья получила возможность проститься с Константином и проводить его в последний путь.

Будущий тренер и мастер спорта Украины вырос в Славянске, где с детства занимался вольной борьбой под руководством Николая Чурая.

В 2003 году Константин выполнил норматив мастера спорта Украины, а в 2005-м получил высшее образование по специальности "Физическая культура и спорт" в Донбасском государственном педагогическом университете.

Большую часть своей профессиональной жизни Константин посвятил воспитанию юных спортсменов. Он работал тренером в спортивных школах Славянска и Краматорска, а с сентября 2021 года – в ДЮСШ № 1 Краматорского городского совета.

3 марта 2025 года Константина Соломакина призвали в ряды ВСУ. Он служил в воинской части А3211 и до последнего защищал Украину.

Для родных и друзей он навсегда останется мужественным, жизнерадостным и добрым человеком, преданным тренером и заботливым мужем и отцом. У него остались жена и две дочери.

Управление физической культуры и спорта Донецкой облгосадминистрации выражает искренние соболезнования родным и близким Константина Соломакина. Мы разделяем боль от невосполнимой утраты. Вечная память,

– заявили в "ДонОДа". Редакция 24 Канала выражает искренние соболезнования родным и близким Константина Соломакина. Светлая память!

Что еще потеряла Украина

Во время выполнения боевого задания на фронте погиб житель села Стрелецкий Кут Богдан Савчук. Для родных, друзей и сослуживцев это стало болезненной утратой, ведь воин до последнего оставался в строю и выполнял свой долг.

Во время выполнения боевого задания в Харьковской области погиб военнослужащий из Тернопольской области Юрий Пушкарь. Солдат родился 12 июня 1987 года и жил в селе Переволока. В Вооруженных силах Украины он служил техником-водителем.

В среду, 5 августа, был убит руководитель волонтерской поисковой группы "Плацдарм" Алексей Юков. Он занимался эксгумацией и возвращением домой тел погибших воинов более 25 лет.