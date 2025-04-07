Враг обстрелял Константиновку: есть жертва, среди раненых – 9-летний ребенок

Российские оккупанты в очередной раз ударили по Константиновке, что в Донецкой области. К сожалению, в результате вражеских действий погиб человек, а также есть пострадавшие.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на главу Донецкой ОВА Вадима Филашкина и Донецкую областную прокуратуру.

Смотрите также Наступление России весной 2025 года: в ЦПД очертили, каким оно будет

Россияне ударили по Константиновке

Глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин сообщил, что по меньшей мере 1 человек погиб и 2 получили ранения в результате российских обстрелов Константиновки в Донецкой области 7 апреля.

Среди раненых – 9-летняя девочка, которая получила осколочное ранение по месту жительства. Ребенка вместе с семьей мы ранее эвакуировали в более безопасный регион, однако в марте семья вернулась в Константиновку,

– рассказал Филашкин.

"Еще раз призываю всех дончан, а особенно родителей: будьте ответственными! Эвакуируйтесь своевременно! Сохраните жизнь себе и своим детям!", – обратился глава ОВА.

В прокуратуре рассказали детали атаки врага. Так, в 10:30 7 апреля российская армия нанесла 2 авиаудара по Константиновке. В результате атаки получила ранения женщина. У нее диагностировали минно-взрывную травму, перелом и ссадины. Пострадавшей оказали медицинскую помощь.

Менее, чем через час под прицелом оккупантов оказался частный сектор. В результате обстрела от травм, несовместимых с жизнью, погибла 83-летняя пенсионерка.

В прокуратуре указали, что предварительно, враг использовал "ФАБ-250" с УМПК.

Вскоре, еще через 2 часа, войска страны-агрессора накрыли город огнем из ствольной артиллерии. Девочка 9 лет получила минно-взрывную травму, осколочное ранение и перелом ноги.

Отметим, в ОВА рассказали, что в городе повреждены 8 частных домов, 3 админздания, магазин и линия электропередач.