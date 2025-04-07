Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на очільника Донецької ОВА Вадима Філашкіна та Донецьку обласну прокуратуру.

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Росіяни вдарили по Костянтинівці

Глава Донецької ОВА Вадим Філашкін повідомив, що щонайменше 1 людина загинула і 2 зазнали поранення внаслідок російських обстрілів Костянтинівки на Донеччині 7 квітня.

Серед поранених – 9-річна дівчинка, яка зазнала осколкового поранення за місцем проживання. Дитину разом із сім'єю ми раніше евакуювали до більш безпечного регіону, однак у березні родина повернулася до Костянтинівки,

– розповів Філашкін.

"Вкотре закликаю всіх донеччан, а особливо батьків: будьте відповідальними! Евакуюйтесь своєчасно! Збережіть життя собі і своїм дітям!", – звернувся глава ОВА.

В прокуратурі розповіли деталі атаки ворога. Так, о 10:30 7 квітня російська армія завдала 2 авіаудари по Костянтинівці. Внаслідок атаки зазнала поранення жінка. У неї діагностували мінно-вибухову травму, перелам та садна. Потерпілій надали медичну допомогу.

Менш, ніж через годину під прицілом окупантів опинився приватний сектор. Внаслідок обстрілу від травм, несумісних з життям, загинула 83-річна пенсіонерка.

В прокуратурі вказали, що попередньо, ворог використав "ФАБ-250" з УМПК.

Невдовзі, ще через 2 години, війська країни-агресорки накрили місто вогнем зі ствольної артилерії. Дівчинка 9 років зазнала мінно-вибухової травми, осколкове поранення та перелам ноги.

Зазначимо, в ОВА розповіли, що в місті пошкоджено 8 приватних будинків, 3 адмінбудівлі, крамницю і лінію електропередач.