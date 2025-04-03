Таку заяву зробив речник ОСУВ "Хортиця" Віктор Трегубов. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на ефір телемарафону.

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Яка ситуація на трасі Покровськ – Костянтинівка

Трегубов повідомив, що найбільш активними залишаються Покровський напрямок, Торецький, Новопавлівський, до них "підтягується" Лиманський, Краматорський. За його словами, росіяни сповнені агресії та намагаються атакувати всюди, де є можливість. Всі напрямки не втрачають актуальність.

Ворог активно групується по всьому Покровському напрямку, хоча раніше у росіян були спроби обійти Покровськ із західного боку.

Вона (ситуація – 24 Канал) є небезпечною, вони намагаються її (трасу Покровськ – Костянтинівка, – 24 Канал) перетнути. Росіяни активно зараз атакують по всьому напрямку,

– пояснив Трегубов.

Речник додав, що українські військові наразі роблять все, щоб стримати ворога.

Нагадаємо, що ситуація на полі бою не змінюється кардинально та залишається складною. ЗСУ цілодобово тримають фронт. На думку сержанта матеріального забезпечення 93 бригади, основне, що допомагає тримати фронт – це дрони. Нашим захисникам потрібно більше безпілотників та велика кількість добровольців, щоб ефективніше виконувати бойові завдання.