Удар по позициям ВСУ в Граковке и затишье в Днепропетровской области: обзор ситуации на фронте от ISW

Российские военные продолжают наступательные действия на большинстве направлений. Однако ни на одном из них оккупанты не добились успеха.

Институт изучения войны проанализировал ситуацию на фронте. Ни российские, ни украинские силы не продвинулись вперед.

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Что происходит на фронте?

Оккупанты продолжали наступление в Сумской, Харьковской, Донецкой и Запорожской областях. Впрочем, это не принесло результата.

8 и 9 июля российские войска пытались штурмовать позиции в районе Купянска, но не продвинулись. По данным российского источника, 9 июля украинские силы контратаковали вблизи Катериновки, Нового и Ридкодуба на юго-восток от Боровой.

Геолоцированные кадры показывают, что россияне нанесли удар ракетой Х-39М, запущенной с вертолета, по месту временного расположения украинских военных в Граковке, что на север от Большого Бурлука.

Российские войска в последнее время проводили диверсионно-разведывательные и инфильтрационные действия на Славянском направлении.

Геолоцированные кадры, опубликованные 8 июля, показывают, что оккупанты нанесли удар по брошенному украинскому автомобилю в Дробишево, расположенном на северо-запад от Лимана. Это свидетельствует о том, что украинские силы продолжают действовать в населенном пункте, а российские войска его не контролируют.

Захватчики безуспешно пытались продвинуться в районе Константиновки.

В то же время геолоцированные кадры, опубликованные 9 июля, свидетельствуют о том, что россияне нанесли удар двумя управляемыми авиабомбами ФАБ-500 по украинскому пункту управления беспилотниками в Доброполье.

9 июля ни российская, ни украинская сторона не сообщали о наземных боевых действиях на Новопавловском направлении.

По данным ISW, на Днепропетровском направлении действуют подразделения 1435-го мотострелкового полка России. Последний раз этот полк фиксировали на Покровском направлении в январе 2026 года.

Оккупанты недавно провели инфильтрационную операцию на западе Запорожской области.

Геолоцированные кадры, обнародованные 8 июля, свидетельствуют, что после этого украинские силы нанесли удар по российским позициям вдоль трассы Т-0803 на юго-восток от Новоданиловки, вблизи Орехова. Также 8 июля российская авиация нанесла удар управляемыми авиабомбами по украинскому радиолокационному посту недалеко от Орехова.

Линия фронта в Украине / Карты ISW

На каких направлениях ситуация наиболее напряженная?

Недавно оккупанты заявили о захвате Константиновки. Однако это неправда. В городе продолжаются ожесточенные бои.

Военный эксперт Павел Нарожный рассказал, что российские войска смогли проникнуть в город небольшими диверсионными группами – ориентировочно до 100 военных. Эксперт отметил, что сейчас бои идут в промышленной зоне, где украинские защитники удерживают оборону. По его словам, россияне пока не смогли окружить город, как делали это во время боев за Авдеевку или Покровск, поэтому проводят атаку напрямую.

Напомним, по данным ISW, темпы наступления российской армии за год упали почти в 16 раз. Если в июне 2025 года оккупанты захватывали в среднем 16 квадратных километров в сутки, то в июне 2026-го – лишь около 1 квадратного километра.

Аналитики отмечают, что Россия продолжает медленно продвигаться лишь вблизи Константиновки, но несет большие потери. Только в июне оккупанты потеряли почти 39,5 тысячи военнослужащих. В ISW также подчеркнули, что украинские удары по российской технике и логистике существенно ослабляют наступательные возможности российской армии