Офицер ВСУ, политолог Андрей Ткачук в беседе с 24 Каналом высказал мнение, что такие удары в последние дни, в частности, связаны с саммитом НАТО, который проходил в Турции и оказался удачным для Украины благодаря ряду принятых решений. В частности, благоприятной оказалась и встреча Зеленского с Трампом. Кремль, по его словам, из-за этого в ярости, поэтому наносит удары по украинским городам.

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Комбинированные удары по Украине: враг пользуется окном возможностей

В Москве на фоне международных событий, как подчеркнул политолог, просто не знают, что делать, как реагировать дипломатически, поэтому решили терроризировать Украину и делают это не только ночью, но и в течение всего дня, направляя баллистические ракеты и "Шахеды".

Мы видим, что в июне была единственная массированная атака именно на территорию Киева и области. После этого враг не реагировал и сейчас накопил определенное вооружение, которое может быстро использовать снова и снова. Почему россияне это сделали? Потому что они отслеживали вопрос об отсутствии ракет PAC-3 и Patriot и, соответственно, воспользовались этим окном возможностей. К сожалению, для них это окно возможностей, а для нас – окно проблем,

– констатировал Ткачук.

Офицер ВСУ указал на то, что украинское общество не вводят в заблуждение и в Украине открыто объясняют, что на данный момент нет противобаллистической защиты, ракет типа Patriot. Поэтому Воздушные силы не имели возможности сбить баллистику. Враг знает слабые места Украины и использует их. По его словам, так происходит всегда, и противник не простит нам того, в чем мы слабее.

"Я очень рад, что из Анкары поступают такие новости, Трамп был в хорошем настроении, обращал внимание на нашу команду, хвалил генерала Палису. Это не случайно, потому что Палиса также занимается вопросами ПВО. Сейчас мы видим ряд хороших новостей. Норвегия сообщила, что выделит 300 миллионов евро на ракеты PAC-3, что немцы, шведы, канадцы готовы работать в рамках PURL для закупки необходимых ракет. Квинтэссенция всего этого процесса – нам позволят производить эти ракеты", – отметил Ткачук.

Однако он подчеркнул, что следует понимать, что условно завтра завод по их производству в Украине не появится, на это нужно время. Но уже сейчас очевидно, что обещанная Трампом лицензия на производство ракет-перехватчиков для систем противовоздушной обороны Patriot – это огромная стратегическая победа нашего государства. Осталось довести этот вопрос до конца и начать реализовывать задуманное. Это в будущем, как подытожил Ткачук, позволит обеспечить Украину ракетами-перехватчиками на годы вперед.

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