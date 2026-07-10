Офіцер ЗСУ, політолог Андрій Ткачук у розмові з 24 Каналом висловив думку, що такі удари останніми днями зокрема пов'язані з самітом НАТО, який проходив у Туреччині та виявися позитивним для України через низку рішень. Зокрема сприятливою була і зустріч Зеленського з Трампом. Кремль, з його слів, через це біснується, тому гатить по українських містах.

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Комбіновані удари по Україні: ворог користується вікном можливостей

У Москві на тлі міжнародних подій, як підкреслив політолог, просто не знають, що робити, як реагувати дипломатично, тому вирішили тероризувати Україну і роблять це не лише вночі, а й протягом всього дня, спрямовуючи балістику та "Шахеди".

Ми бачимо, що у червні була єдина масована атака саме на територію Києва та області. Після того ворог не реагував і зараз накопичив певне озброєння, яке може використовувати раз за разом швидко. Чому росіяни це зробили? Тому що вони відстежували питання відсутності ракет PAC-3 до Patriot і відповідно скористалися цим вікном можливостей. На жаль, для них це вікно можливостей, а для нас вікно проблем,

– констатував Ткачук.

Офіцер ЗСУ вказав на те, що українське суспільство не вводять в оману і в Україні відкрито пояснюють, що наразі немає антибалістичного захисту, ракет до Patriot. Тому Повітряні сили не мали змоги збити балістику. Ворог знає слабкі місця України й їх використовує. З його слів, так відбувається завжди й противник не буде нам пробачати того, де ми слабші.

"Я дуже радий, що з Анкари є такі новини, що Трамп був у гарному настрої, звертав увагу на нашу команду, хвалив генерала Палісу. Це неспроста, тому що Паліса так само займається питанням ППО. Зараз ми бачимо низку хороших новин. Норвегія прокомунікувала, що виділить 300 мільйонів євро на ракети PAC-3, що німці, шведи, канадці готові працювати в PURL для закупівлі необхідних ракет. Квінтесенція цього всього процесу – нам дозволять виробляти ці ракети", – зазначив Ткачук.

Однак він зауважив на тому, що варто розуміти, що умовно завтра завод з їх виготовлення в Україні не з'явиться, на це потрібен час. Проте вже зараз очевидно, що обіцяна Трампом ліцензія на виробництво ракет-перехоплювачів до систем протиповітряної оборони Patriot, це величезна стратегічна перемога нашої держави. Залишилось дотиснути це питання до кінця і почати реалізовувати задум. Це в майбутньому, як підсумував Ткачук, дасть змогу забезпечити Україну ракетами-перехоплювачами на роки вперед.

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