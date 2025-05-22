Во время летнего наступления Россия может попытаться захватить Константиновку, – ВВС

В течение последних недель ситуация вокруг Константиновки, что на севере Донецкой области, значительно осложнилась. Именно захват этого города может стать главной целью летнего наступления российских войск.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на материал журналиста Олега Черныша для BBC.

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Как россияне пытаются окружить Константиновку

Российская оккупационная армия смогла пробить украинскую оборону к западу от Константиновки и начала реализовывать план по окружению города.

Этот населенный пункт – часть большой агломерации городов Славянск – Краматорск – Дружковка – Константиновка. Промышленный и административный центр подконтрольной Украине части Донбасса был целью российского наступления еще в первые месяцы вторжения,

– говорится в материале.

Тогда россияне пытались выйти с севера через Лиман и Изюм, но эти планы врага разрушило успешное украинское контрнаступление осенью 2022 года.

Сегодня же российские силы пытаются приблизиться к агломерации с юга, запада и востока, продвигаясь медленно и с боями. В течение последних недель сводки Генштаба ВСУ свидетельствуют: самые ожесточенные бои идут именно на границе Покровского, Торецкого и Краматорского направлений.

По состоянию на конец мая российские войска почти достигли водохранилища Клебан-Бык – последнего значительного природного препятствия на пути к агломерации. Всего несколько километров отделяют оккупантов от окрестностей Константиновки. Именно этот город, вероятно, может стать главной целью летней наступательной кампании России.

Напомним, в течение суток 21 мая на фронте зафиксировали 144 боевых столкновения. В частности на Покровском направлении украинские защитники остановили 54 штурмовые действия врага.