Российские военные продолжают цинично уничтожать украинские города. Константиновку, что на Донетчине, уже стало трудно узнать.

Город буквально стирают с лица земли. Об этом сообщили в полиции.

Как сейчас выглядит Константиновка?

В полиции рассказали, что известную заправку ОККО, в которой постоянно брали кофе и еду, стало трудно узнать даже тем людям, которые неоднократно были в городе.

Константиновка сейчас практически полностью уничтожена войной.

Константиновка сейчас практически полностью уничтожена войной. Город почти пустой, только слышны взрывы боеприпасов. Бывшая "столица стекольной промышленности" Украины – превратилась в руины.

Город буквально стирают с лица земли: квартал за кварталом, здание за зданием. Остаются только обломки бетона, обгоревшие стены и звуки взрывов авиабомб,

– отметили в полиции.

Вниманию! Полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор и военный эксперт Роман Свитан рассказал 24 Каналу, что Украина перехватила инициативу на фронте, остановив продвижение врага. Силы обороны регулярно наносят удары по российским тылам и имеют достаточное количество дронов, чтобы продолжить их. По его словам, Украина имеет достаточное количество дронов, чтобы через некоторое время потушить всю российскую экономику

Что известно о ситуации в Донецкой области?

Бойцы "Азова" обнаружили тайник россиян в селе Золотой Колодец в Донецкой области, где те находились с каннабисом и 35 литрами вина. Россияне сдались без боя и призвали Путина остановить войну.

Украинские силы успешно контратаковали на Боровском, Славянском направлениях и к югу от Константиновки. Россия изменила свою главную цель на Запорожье, сосредоточив внимание на захвате Орехова.

Российская армия получила задачу выйти на окраины Краматорска до 30 мая, но ее реальные темпы гораздо медленнее. Украинские военные ожидают усиления давления вблизи населенных пунктов Майское и Веролюбовка.