Россияне формируют преимущество, украинцам не хватает людей, – Deep State об обороне Константиновки

За Константиновку продолжаются тяжелые бои. Подразделениям, которые держат оборону, не хватает людей, чтобы сдерживать россиян.

Враг продолжает активное давление на Константиновку. Об этом говорят аналитики DeepState.

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Что происходит в окрестностях Константиновки?

На обновленной карте видно, что красная зона увеличилась к югу от Ильиновки. Российские войска активно продвигаются там, чтобы расширить контроль вокруг Константиновки. Также растет зона проникновения в сам город, что может свидетельствовать о постепенном и неизбежном захвате этого населенного пункта врагом.

Для россиян было важно оккупировать Бересток, ведь там они могут накапливать пехоту для дальнейших проникновений. Ильиновка дает им еще больше возможностей для таких действий.

Такую же тактику оккупанты применяют и с восточной стороны Константиновки – в районах Ступочек и Предтечного. В частности, они пытаются захватить Новодмитровку, чтобы использовать ее для инфильтрации.

Если враг займет Ильиновку и Новодмитровку, под угрозой окажется северная часть Константиновки. Цель россиян – отрезать доступ к другим районам города.

Какая ситуация в Константиновке: смотрите на карте

На Константиновском направлении враг постепенно формирует преимущество. Россияне постоянно бьют по городу КАБами.

Украинские военные сообщают о высокой активности российских операторов дронов и непрерывном давлении пехоты. Самая большая проблема сейчас – нехватка людей в подразделениях, которые держат оборону.

В то же время, по имеющейся информации, Главнокомандующий поставил вопрос о сокращении количества пехоты, которую передают в бригады по принципу "справедливого распределения". Сейчас этот объем составляет лишь около 50 человек в месяц. Одной из причин называют создание новых бригад, хотя уже существующие остаются недоукомплектованными.

Боец одной из таких бригад рассказал, что половина личного состава ушла в СЗЧ из-за ненадлежащего отношения командования. Другие военные, в частности боевые офицеры, занимаются покраской заборов и стрижкой газонов. Тем временем штурмовые полки имеют в своем распоряжении по 12 – 15 батальонов.

К слову, военный эксперт, полковник запаса ВСУ Роман Свитан заявил, что Россия уже начала подготовку к летней кампании и сосредоточила главные усилия в Донецкой области.

По его словам, оккупанты почти полуокружили Константиновку и заходят в город с юга и юго-запада. Их присутствие уже фиксируют в районах "7 ветров", Солнечный и Южный.

Свитан отметил, что россияне активно бьют по городу КАБами и пытаются прорвать украинскую оборону.

Если им это удастся, они могут продвинуться к Дружковке. Эксперт предупредил, что Константиновка может оказаться под угрозой захвата уже во время летней кампании.