Конституционный суд Румынии аннулировал результаты первого тура выборов
6 декабря 2024, 15:41Читати новину українською
В Румынии Конституционный суд отменил результаты первого тура выборов. Решение было принято после срочного совещания.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "Радио Свобода. Румыния". 8 декабря в Румынии должен был бы пройти второй тур выборов.
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Отмечают, что вскоре будет назначен новый день выборов, а избирательный процесс восстановят в полном объеме.
"Согласно Конституционной статье 146, весь процесс по выборам президента Румынии отменен", – говорится в заявлении.
В заявлении суда говорится, что процедуры свободных выборов не были соблюдены.