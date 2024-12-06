Конституционный суд Румынии аннулировал результаты первого тура выборов

В Румынии Конституционный суд отменил результаты первого тура выборов. Решение было принято после срочного совещания.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "Радио Свобода. Румыния". 8 декабря в Румынии должен был бы пройти второй тур выборов.

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Отмечают, что вскоре будет назначен новый день выборов, а избирательный процесс восстановят в полном объеме.

"Согласно Конституционной статье 146, весь процесс по выборам президента Румынии отменен", – говорится в заявлении.

В заявлении суда говорится, что процедуры свободных выборов не были соблюдены.



Решение Конституционного суда / Скриншот