Конституционный суд Германии отклонил жалобу на Северный поток-2

Конституционный суд Германии не принял к рассмотрению жалобу немецкого Союза охраны природы Германии относительно протеста против прокладки газопровода "Северный поток-2" по дну Балтийского моря.

Об этом сообщает NYT со ссылкой на пресс-службу суда.

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Отмечается, что экологи намерены выступить против решения Высшего административного суда, который ранее отклонил поданную экологами жалобу на порядок утверждения плана строительства "Северного потока-2".



Организация указывает на серьезный экологический ущерб в результате строительства трубопровода.



Но Конституционный суд отклонил иск, аргументировав свое решение тем, что экологи не смогли в достаточной мере объяснить свою позицию.

Напомним, все разрешения на строительство и эксплуатацию газопровода "Северный поток-2" выдали в Германии, Финляндии и Швеции. А вот Польша, страны Балтии, Украина, Молдова, США и Дания – против строительства газопровода. Ведь это увеличит зависимость ЕС от российского "Газпрома", который уже поставляет около трети объемов газа в ЕС. Украина после запуска "Северного потока-2" потеряет не только доход от транзита голубого топлива, но и геополитический рычаг воздействия.



Также, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Европа не нуждается в строительстве нового газопровода России, а сам "Северный поток-2" представляет угрозу энергобезопасности ЕС.