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Конституційний суд Німеччини відхилив скаргу на "Північний потік-2"

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Конституційний суд Німеччини
Конституційний суд Німеччини / dw.com

Конституційний суд Німеччини не прийняв до розгляду скаргу німецької Спілки охорони природи Німеччини стосовно протесту проти прокладання газогону "Північний потік-2" дном Балтійського моря.

Про це повідомляє NYT з посиланням на прес-службу суду.

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Зазначається, що екологи мали намір виступити проти рішення Вищого адміністративного суду, що раніше відхилив подану екологами скаргу на порядок затвердження плану будівництва "Північного потоку-2".

Організація вказує на серйозну екологічну шкоду внаслідок будівництва трубопроводу.

Але Конституційний суд відхилив позов, аргументувавши своє рішення тим, що екологи не змогли достатньою мірою пояснити свою позицію.

Нагадаємо, всі дозволи на будівництво та експлуатацію газопроводу "Північний потік-2" видали у Німеччині, Фінляндії та Швеції. А от Польща, країни Балтії, Україна, Молдова, США та Данія – проти будівництва газопроводу. Адже це збільшить залежність ЄС від російського "Газпрому", який вже постачає близько третини обсягів газу в ЄС. Україна після запуску "Північного потоку-2" втратить не лише дохід від транзиту блакитного палива, але й геополітичний важіль впливу.

Також, прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що Європа не потребує будівництва нового газопроводу Росії, а сам "Північний потік-2" становить загрозу енергобезпеці ЄС.

Теги: Новини політики Північний потік-2 Екологія
Джерело: 24 Канал
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