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США можуть ввести санкції проти партнерів "Північного потоку-2"

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США можуть ввести санкції проти партнерів "Північного потоку-2"
США можуть ввести санкції проти партнерів "Північного потоку-2" / Фото з відкритих джерел

Такий законопроект під назвою "ESCAPE" внесли в Конгрес США. Він також повинен сприяти поставкам американського газу до Європи.

Авторами документу виступили Корі Гарднер і Стів Дейнс. Їх аргумент – Володимир Путін використовує російський газ як важіль впливу на США та союзників, передає Deutsche Welle.

Згідно із положенням, під санкції потраплять фізичні та юридичні особи, які інвестують у російські проекти з експорту енергоносіїв або іншим чином сприяють побудові газопроводу через Балтійське море. Це допоможе союзникам Європи скоротити обсяг природного газу, який вони закуповують у Росії.

Президент РФ Володимир Путін використовує російський природний газ для того, щоб тиснути та погрожувати нашим союзникам і  партнерам. Такі країни, як Німеччина, повинні скорочувати обсяг природного газу, який вони купують у Росії, а не підвищувати його,
– сказав сенатор-республіканець Джон Баррассо.

Нагадаємо, всі дозволи на будівництво та експлуатацію газопроводу "Північний потік-2" видали у Німеччині, Фінляндії та Швеції. А от Польща, країни Балтії, Україна, Молдова, США та Данія – проти будівництва газопроводу. Адже це збільшить залежність ЄС від російського "Газпрому", який вже постачає близько третини обсягів газу в ЄС. Україна після запуску "Північного потоку-2" втратить не лише дохід від транзиту блакитного палива, але й геополітичний важіль впливу.

Також, прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що Європа не потребує будівництва нового газопроводу Росії, а сам "Північний потік-2" становить загрозу енергобезпеці ЄС.

Теги: Новини США Новини Росії Новини політики Північний потік-2 Володимир Путін Санкції
Джерело: 24 Канал
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