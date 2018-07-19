США можуть ввести санкції проти партнерів "Північного потоку-2"
Такий законопроект під назвою "ESCAPE" внесли в Конгрес США. Він також повинен сприяти поставкам американського газу до Європи.
Авторами документу виступили Корі Гарднер і Стів Дейнс. Їх аргумент – Володимир Путін використовує російський газ як важіль впливу на США та союзників, передає Deutsche Welle.
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Згідно із положенням, під санкції потраплять фізичні та юридичні особи, які інвестують у російські проекти з експорту енергоносіїв або іншим чином сприяють побудові газопроводу через Балтійське море. Це допоможе союзникам Європи скоротити обсяг природного газу, який вони закуповують у Росії.
Президент РФ Володимир Путін використовує російський природний газ для того, щоб тиснути та погрожувати нашим союзникам і партнерам. Такі країни, як Німеччина, повинні скорочувати обсяг природного газу, який вони купують у Росії, а не підвищувати його,
– сказав сенатор-республіканець Джон Баррассо.
Нагадаємо, всі дозволи на будівництво та експлуатацію газопроводу "Північний потік-2" видали у Німеччині, Фінляндії та Швеції. А от Польща, країни Балтії, Україна, Молдова, США та Данія – проти будівництва газопроводу. Адже це збільшить залежність ЄС від російського "Газпрому", який вже постачає близько третини обсягів газу в ЄС. Україна після запуску "Північного потоку-2" втратить не лише дохід від транзиту блакитного палива, але й геополітичний важіль впливу.
Також, прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що Європа не потребує будівництва нового газопроводу Росії, а сам "Північний потік-2" становить загрозу енергобезпеці ЄС.