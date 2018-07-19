США можуть ввести санкції проти партнерів "Північного потоку-2"

Такий законопроект під назвою "ESCAPE" внесли в Конгрес США. Він також повинен сприяти поставкам американського газу до Європи.

Авторами документу виступили Корі Гарднер і Стів Дейнс. Їх аргумент – Володимир Путін використовує російський газ як важіль впливу на США та союзників, передає Deutsche Welle.

Згідно із положенням, під санкції потраплять фізичні та юридичні особи, які інвестують у російські проекти з експорту енергоносіїв або іншим чином сприяють побудові газопроводу через Балтійське море. Це допоможе союзникам Європи скоротити обсяг природного газу, який вони закуповують у Росії.

Президент РФ Володимир Путін використовує російський природний газ для того, щоб тиснути та погрожувати нашим союзникам і партнерам. Такі країни, як Німеччина, повинні скорочувати обсяг природного газу, який вони купують у Росії, а не підвищувати його,

– сказав сенатор-республіканець Джон Баррассо.