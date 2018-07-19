США могут ввести санкции против партнеров "Северного потока-2"

Такой законопроект под названием "ESCAPE" внесли в Конгресс США. Он также должен способствовать поставкам американского газа в Европу.

Авторами документа выступили Кори Гарднер и Стив Дейнс. Их аргумент – Владимир Путин использует российский газ как рычаг воздействия на США и союзников, передает Deutsche Welle.

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Согласно положению, под санкции попадут физические и юридические лица, которые инвестируют в российские проекты по экспорту энергоносителей или иным образом способствуют построению газопровода через Балтийское море. Это поможет союзникам Европы сократить объем природного газа, который они закупают в России.

Президент РФ Владимир Путин использует российский природный газ для того, чтобы давить и угрожать нашим союзникам и партнерам. Такие страны, как Германия, должны сокращать объем природного газа, который они покупают в России, а не повышать его,

– сказал сенатор-республиканец Джон Баррассо.

Напомним, все разрешения на строительство и эксплуатацию газопровода "Северный поток-2" выдали в Германии, Финляндии и Швеции. А вот Польша, страны Балтии, Украина, Молдова, США и Дания – против строительства газопровода. Ведь это увеличит зависимость ЕС от российского "Газпрома", который уже поставляет около трети объемов газа в ЕС. Украина после запуска "Северного потока-2" потеряет не только доход от транзита голубого топлива, но и геополитический рычаг воздействия.



Также, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Европа не требует строительства нового газопровода России, а сам "Северный поток-2" несет угрозу энергобезопасности ЕС.