13:35
19 июль 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
25°C
25°C 18°C
  • пятница
    24°C 18°C
  • суббота
    25°C 19°C
  • воскресенье
    23°C 19°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Царь-двигатель России. Золушка по-русски
Вєсті Кремля
21:32, 18 июля
Вести.UA. Винник будет преподавать Волчицеведение. Емец бежит из затопленного "Титаника"
Вєсті.UA
21:17, 18 июля
Кто из депутатов стал счастливым держателем государственных миллионов
ЦРУ
09:00, 18 июля
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 июля
Вспомнить Все. Студенческие отряды
Згадати все
00:40, 14 июля
Телеканал новостей 24 Новости Новости мира

США могут ввести санкции против партнеров "Северного потока-2"

72 Читати новину українською
США могут ввести санкции против партнеров "Северного потока-2"
США могут ввести санкции против партнеров "Северного потока-2" / Фото из открытых источников

Такой законопроект под названием "ESCAPE" внесли в Конгресс США. Он также должен способствовать поставкам американского газа в Европу.

Авторами документа выступили Кори Гарднер и Стив Дейнс. Их аргумент – Владимир Путин использует российский газ как рычаг воздействия на США и союзников, передает Deutsche Welle.

Читайте также: "Северный поток-2" – это катастрофа, – Трамп остро высказался относительно строительства газопровода

Согласно положению, под санкции попадут физические и юридические лица, которые инвестируют в российские проекты по экспорту энергоносителей или иным образом способствуют построению газопровода через Балтийское море. Это поможет союзникам Европы сократить объем природного газа, который они закупают в России.

Президент РФ Владимир Путин использует российский природный газ для того, чтобы давить и угрожать нашим союзникам и партнерам. Такие страны, как Германия, должны сокращать объем природного газа, который они покупают в России, а не повышать его,
– сказал сенатор-республиканец Джон Баррассо.

Напомним, все разрешения на строительство и эксплуатацию газопровода "Северный поток-2" выдали в Германии, Финляндии и Швеции. А вот Польша, страны Балтии, Украина, Молдова, США и Дания – против строительства газопровода. Ведь это увеличит зависимость ЕС от российского "Газпрома", который уже поставляет около трети объемов газа в ЕС. Украина после запуска "Северного потока-2" потеряет не только доход от транзита голубого топлива, но и геополитический рычаг воздействия.

Также, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Европа не требует строительства нового газопровода России, а сам "Северный поток-2" несет угрозу энергобезопасности ЕС.

Теги: Новости политики Новости России Северный поток-2 Новости США Санкции Владимир Путин
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
История про то, как бабло опять победило добро
сегодня, 12:01 История про то, как бабло опять победило добро
Аркадий Бабченко 833
Смартфон Xiaomi Mi Max 3 презентовали официально: характеристики и фото
сегодня, 11:31 Смартфон Xiaomi Mi Max 3 презентовали официально: характеристики и фото
79
Пенсионный возраст в Украине и других странах Европы: где меньше?
сегодня, 10:02 Пенсионный возраст в Украине и других странах Европы: где меньше?
548
Какую опасность скрывает красная рыба из супермаркетов
сегодня, 11:44 Какую опасность скрывает красная рыба из супермаркетов
487
Виталию Кличку 47 – интересные факты из жизни
сегодня, 08:46 Виталию Кличку 47 – интересные факты из жизни
Блог Медіа 932
Зимняя Олимпиада-2018: медальный зачет
 25 февраля , 11:01
Пожар в Кемерово в ТЦ "Зимняя вишня": причины, жертвы и факты трагедии
 26 марта , 16:14
Умерла Людмила Сенчина: появилась информация о причине ее смерти
 25 января , 15:38
В смертельном ДТП с украинскими детьми в Беларуси погиб мальчик из Сум – СМИ
 13 мая , 20:13
У украинцев, которые хотят остаться в Польше, будут возникать проблемы, – эксперт Василий Воскобойник
 1 февраля , 19:11
Украина не покупает газ в Европе в четыре раза дороже, чем у "Газпрома", – "Нафтогаз"
 6 марта , 23:14
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук