Конструкторы Бьярке Ингельса: 5 эпатажных проектов рок-звезды современной архитектуры

Бьярке Ингельса называют суперзвездой-представителем нового поколения в современном проектировании. 2 октября датский архитектор, основатель собственного бюро BIG (Bjarke Ingels Group) празднует свой день рождения.

В своих работах ему удалось совместить прагматизм и яркий дизайн, и воплотить принципы устойчивого развития, но не в ущерб комфорту людей.

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Что такое устойчивое развитие?Это концепция, у которой цель – установление баланса между удовлетворением современных потребностей человечества и защитой интересов будущих поколений, включая потребность в безопасном и здоровом окружении.

Ингельс убежден, что, проектируя дома, не стоит приносить в жертву экологичность, удобство или рентабельность. Все эти критерии можно умело сочетать – такой феномен он называет "архитектурной алхимией".

Далее в материале узнайте больше, как выглядят и чем впечатляют шедевры звездного архитектора и его бюро Bjarke Ingels Group.

8 House

Дом 8, также известный как Большой дом, – это застройка смешанного назначения, построенная в форме фигуры, напоминающей цифру 8 в пригороде Копенгагена Эрестад.



Дом 8 по проекту бюро Бьярке Ингельса в Копенгагене / Фото: big.dk

Здание вмещает более 61 тысячи метров квадратных трех различных типов жилья и 10 тысяч метров квадратных торговых помещений и офисов. Является одной из крупнейших жилых застроек столицы Дании.

Вечерняя панорама 8 House / Фото: big.dk

VM Houses

Район Эрестад в Копенгагене является своеобразной "Меккой" объектов Бьярке Ингельса. Здесь также расположился жилой комплекс VM Houses, над которыми Bjarke Ingels Group работало в сотрудничестве с JDS Architects.

VM Houses получили такое название за то, что с высоты два блока комплекса действительно напоминают латинские буквы V и M.

VM Houses во время строительства / Фото: flickr.com

Яркой особенностью домов являются треугольные балконы на южном фасаде дома V, которые издалека похожи на шипы на панцире неизвестного существа.

VM Houses, построенные по проекту Бьярке Ингельса в Копенгагене: смотрите фото

The Mountain

Рядом с VM Houses в 2008-м вырос еще один жилой комплекс, спроектированный бюро Ингельса, The Mountain-с английской "гора".

VM Houses-слева, The Mountain-справа / фото: big.dk

ЖК на самом деле является многоуровневым паркингом и только на крыше каскадом построены 80 квартир. У каждого дома – собственная терраса, с которой открывается роскошный вид на Копенгаген.

Панорама с "горой" Ингельса в Копенгагене / Фото: big.dk

Еще одной изюминкой здания фото панорамы Гималаев на фасаде. Реалистичность рисунку горных вершин удалось создать благодаря отверстиям разного диаметра в листах металла, которым обшит фасад.

Изображение Гималаев на фоне жилого комплекса The Mountain в Копенгагене / Фото: big.dk

VIA 57 WEST

Если будете в Нью-Йорке, обязательно отыщите на Манхэттене жилой комплекс VIA 57 West. Небоскреб на берегу реки Гудзон сразу бросается в глаза благодаря необычной форме.

142-метровое здание построено в форме объемного треугольника (тетраэдра) с большим зеленым садом во внутреннем дворе. Сооружение является смелым сочетанием европейского многоквартирного дома и нью-йоркского небоскреба.

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Бьярке Інгельс даже придумал для него специальный термин courtscraper – от английских слов "courtyard" – внутренний двор и "skyscraper" – небоскреб.

Сад во дворе засажен 47 видами местных растений и в уменьшенном масштабе точно повторяет пропорции знаменитого Сентрал-Парке неподалеку.

Вид на сад во внутреннем дворе VIA 57 West / Фото: big.dk

На 34 этажах дома расположены 709 апартаментов в 138 вариантах планировки. Через необычную геометрическую форму самого сооружения здесь можно найти и крошечные студии на несколько метров и просторные пентхаусы с 4 спальнями.

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VIA 57 West в Нью-Йорке: смотрите фото

Смотрите видео о небоскребе VIA 57 WEST в Нью-Йорке

LEGO House

Город Биллунн на датском полуострове Ютландия является родиной LEGO. В 2017-м Бьярке Інгельс создал здесь еще одно культовое место для фанатов всемирно известного конструктора – LEGO House.

Максимально эффектно здание выглядит с высоты птичьего полета – легко узнается известная "кирпичик 2х4 с логотипом Lego.

LEGO House и внешним видом, и наполнением передает главный принцип популярной игрушки – развитие и обучение через игру.

Пространство здания разделено на функциональные зоны, окрашенные определенным цветом. Желтая отвечает за эмоциональную составляющую, зеленая – за социальные навыки, синий стал олицетворением когнитивных способностей, за креативность отвечает красный блок.

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Внутреннее пространство общей площадью 12 тысяч квадратных метров рассказывает, прежде всего, историю бренда. Все помещения наполнены большим количеством шедевров из разноцветных конструкторов.

Кроме открытых террас для отдыха, здесь также есть рестораны, конференц-центр и флагманский магазин, где можно пополнить стратегические запасы домашней коллекции.

Интерьер LEGO House в Биллуне: смотрите фото

Архитектура – это не цель, а средство достижения цели, суть которой в том, чтобы сделать человеческую жизнь полной и счастливой-один из главных принципов Бьярке Ингельса, который он воплощает в жизнь своими совершенными творениями.

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