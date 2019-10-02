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      Конструктори Бьярке Інгельса: 5 епатажних проєктів рок-зірки сучасної архітектури

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      Бьярке Інгельс – суперзірка сучасної архітектури
      Бьярке Інгельс – суперзірка сучасної архітектури / Колаж 24 каналу

      Бьярке Інгельса називають суперзіркою – представником нового покоління в сучасному проєктуванні. 2 жовтня данський архітектор, засновник власного бюро BIG (Bjarke Ingels Group) святкує свій день народження.

      У своїх роботах йому вдається поєднати прагматизм і яскравий дизайн та втілити принципи сталого розвитку, але не в шкоду комфорту людей.

      Дізнайтесь більше: Стихії Тадао Андо: бетонні шедеври, що вражають величчю

      Що таке сталий розвиток?Це концепція, яка має на меті встановлення балансу між задоволенням сучасних потреб людства та захистом інтересів майбутніх поколінь, включаючи потребу у безпечному та здоровому довкіллі.

      Інгельс переконаний, що, проєктуючи будинки, не варто приносити в жертву екологічність, зручність чи рентабельність. Всі ці критерії можна вміло поєднувати – такий феномен він називає "архітектурною алхімією".

      Далі у матеріалі дізнайтесь більше, як виглядають і чим вражають шедеври зіркового уродинника та його бюро Bjarke Ingels Group.

      8 House

      Будинок 8, також відомий як Великий будинок, – це забудова змішаного призначення, збудована у формі фігури, що нагадує цифру 8 у передмісті Копенгагена Ерестад.

      Бьярке Інгельс будинок 8 Копенгаген
      Будинок 8 за проєктом бюро Бьярке Інгельса у Копенгагені / Фото: big.dk

      Будівля вміщує понад 61 тисячу метрів квадратних трьох різних типів житла та 10 тисяч метрів квадратних торгових приміщень та офісів. Є однією з найбільших житлових забудов столиці Данії.

      Бьярке Інгельс будинок 8 Копенгаген
      Вечірня панорама 8 House / Фото: big.dk

      VM Houses

      Район Ерестад у Копенгагені є своєрідною "меккою" проєктів Бьярке Інгельса. Тут також розташувався житловий комплекс VM Houses, над якими Bjarke Ingels Group працювало у співпраці з JDS Architects.

      VM Houses отримали таку назву через те, що з висоти два блоки комплексу справді нагадують латинські букви V та M.

      https://24tv.ua/resources/photos/news/620_DIR/201910/1213567_9682053.jpg?201910132738
      VM Houses під час будівництва / Фото: flickr.com

      Яскравою особливістю будинків є трикутні балкони на південному фасаді дому V, які здалеку схожі на шипи на панцирі невідомої істоти.

      VM Houses, збудовані за проєктом Бьярке Інгельса у Копенгагені: дивіться фото

       

       

      The Mountain

      Поруч з VM Houses у 2008-му виріс ще один житловий комплекс, спроєктований бюро Інгельса, The Mountain – з англійської "гора".

      Інгель будинки Гора Копенгаген
      VM Houses – зліва, The Mountain – справа / Фото: big.dk

      ЖК насправді є багаторівневим паркінгом і лише на даху каскадом збудовані 80 квартир. У кожного помешкання – власна тераса, з якої відкривається розкішний вид на Копенгаген.

      Інгельс гора Копенгаген
      Панорама з "Горою" Інгельса у Копенгагені / Фото: big.dk

      Ще однією родзинкою будівлі є фото панорами Гімалаїв на фасаді. Реалістичність малюнку гірських вершин вдалось створити завдяки отворам різного діаметру в листах металу, якими обшитий фасад.

      Інгельс гора Гімалаї Копенгаген
      Зображення Гімалаїв на фоні житлового комплексу The Mountain у Копенгагені / Фото: big.dk

      VIA 57 WEST

      Якщо будете у Нью-Йорку, обов'язково відшукайте на Манхеттені житловий комплекс VIA 57 West. Хмародер на березі річки Гудзон одразу впадає в око завдяки незвичній формі.

      142-метрова будівля зведена у формі об'ємного трикутника (тетраедра) з великим зеленим садом у внутрішньому дворі. Споруда є сміливим поєднанням європейського багатоквартирного будинку та нью-йоркського хмарочоса.

      Дивіться також: Плавуче місто майбутнього: архітектори презентували неймовірний проєкт

      Бьярке Інгельс навіть вигадав для нього спеціальний термін courtscraper – від англійських слів "courtyard" – внутрішній двір та "skyscraper" – хмарочос.

      Сад у дворі засаджений 47 видами місцевих рослин і у зменшеному масштабі точно повторює пропорції знаменитого Сентрал-Парку неподалік.

      хмарочос VIA 57 West Інгельс Нью-Йорк
      Вигляд на сад у внутрішньому дворі VIA 57 West / Фото: big.dk

      На 34 поверхах будинку розташовані 709 апартаментів у 138 варіантах планування. Через незвичну геометричну форму самої споруди тут можна відшукати й крихітні студії на кільканадцять метрів і просторі пентхауси з 4 спальнями.

      До теми: Квартира-студія: що це таке, плюси, мінуси та ідеї планування з фото

      VIA 57 West у Нью-Йорку: дивіться фото

       


      Дивіться відео про хмарочос VIA 57 WEST у Нью-Йорку

      LEGO House

      Місто Біллунн на данському півострові Ютландія є батьківщиною LEGO. У 2017-му Бьярке Інгельс створив тут ще одне культове місце для фанатів всесвітньо відомого конструктора – LEGO House.

      Максимально ефектно будівля виглядає з висоти пташиного польоту – легко впізнається відома "цеглинка" 2х4 з логотипом Lego.

      LEGO House і зовнішнім виглядом, і наповненням передає головний принцип популярної іграшки – розвиток і навчання через гру.

      Простір будівлі розділений на функціональні зони, пофарбовані певним кольором. Жовта відповідає за емоційну складову, зелена – за соціальні навички, синій став уособленням когнітивних здібностей, за креативність відповідає червоний блок.

      Дивіться також: Френку Гері – 90: Топ епатажних проєктів архітектора, які треба побачити на власні очі

      Внутрішній простір загальною площею 12 тисяч метрів квадратних розповідає, перш за все, історію бренду. Усі приміщення наповнені великою кількістю шедеврів з різнокольорових конструкторів.

      Окрім відкритих терас для відпочинку, тут також є ресторани, конференц-центр і флагманський магазин, де можна поповнити стратегічні запаси домашньої колекції.

      Інтер'єр LEGO House у Біллуні: дивіться фото

       

      Архітектура – це не мета, а засіб досягнення мети, суть якої в тому, щоб зробити людське життя повним і щасливим – один з головниих принципів Бьярке Інгельса, який він втілює в життя своїми довершеними творіннями.

      Актуально до теми: Чи зможе мегаполіс зробити вас щасливими

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      Автор: Наталя Сколоздра
      Теги: Новини нерухомості Новини нерухомості світу Круті будівлі Архітектура Данія
      Джерело: 24 Канал
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