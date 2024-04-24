Ребята в окопах устали: Кулеба объяснил решение ограничить консульские услуги для мужчин

Дмитрий Кулеба заявил, что решение приостановить консульские услуги для военнообязанных мужчин за рубежом было направлено на справедливость.

Министр иностранных дел, комментируя недавнее распоряжение МИД, объяснил, что во время войны украинские бойцы в окопах чрезвычайно устают.

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Шаг ради справедливости

По его словам, пока непонятно, сколько украинских мужчин вернется. В то же время министр считает недопустимым, чтобы те, кто находятся за пределами страны, "сидели в ресторанах", пока другие погибали.

Они (военные, – 24 Канал) не понимают, почему правительство не пытается привлечь больше людей к участию в войне,

– сказал Дмитрий Кулеба в интервью.

Временные ограничения никоим образом не касаются предоставления консульской помощи в случаес гражданами Украины за рубежом.

Уже вскоре МИД предоставит уточненные разъяснения о порядке получения консульских услуг в рамках законодательства для военнообязанных мужчин. Это произойдет ближе к дате вступления в силу нового закона о мобилизации – 18 мая.

Что известно о резонансном решении МИД