Ребята в окопах устали: Кулеба объяснил решение ограничить консульские услуги для мужчин
Источник:The Guardian
Дмитрий Кулеба заявил, что решение приостановить консульские услуги для военнообязанных мужчин за рубежом было направлено на справедливость.
Министр иностранных дел, комментируя недавнее распоряжение МИД, объяснил, что во время войны украинские бойцы в окопах чрезвычайно устают.
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Шаг ради справедливости
По его словам, пока непонятно, сколько украинских мужчин вернется. В то же время министр считает недопустимым, чтобы те, кто находятся за пределами страны, "сидели в ресторанах", пока другие погибали.
Они (военные, – 24 Канал) не понимают, почему правительство не пытается привлечь больше людей к участию в войне,
– сказал Дмитрий Кулеба в интервью.
Уже вскоре МИД предоставит уточненные разъяснения о порядке получения консульских услуг в рамках законодательства для военнообязанных мужчин. Это произойдет ближе к дате вступления в силу нового закона о мобилизации – 18 мая.
Что известно о резонансном решении МИД
- МИД выпустило распоряжение, согласно которому граждане мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет временно не смогут получать консульские услуги. Также о приостановлении выдачи готовых документов в зарубежных подразделениях сообщило и государственное предприятие "Документ" – в связи с "техническими причинами".
- В то же время глава МИД Дмитрий Кулеба подчеркнул, что защита прав и интересов граждан Украины за рубежом всегда была и остается приоритетом МИД. И в условиях полномасштабной войны России против Украины приоритет – защита страны от уничтожения.
- В МИД отметили, что временно не будут приниматься только новые заявления от определенной в новом законе категории граждан, поскольку срок рассмотрения таких заявлений может превысить время, оставшееся до вступления его в силу. Однако все заявления о предоставлении консульских услуг, поданные до 23 апреля 2024 года, будут рассмотрены и обработаны консульскими учреждениями в полном объеме.