От выдачи загранпаспортов до сверки документов: какие услуги сейчас не предоставляют консульства
Украинские мужчины заграницей с 23 апреля временно не смогут воспользоваться консульскими услугами от дипломатических представительств нашего государства. Это произошло после решения МИД приостановить предоставление этих услуг.
В МИД отметили, что решение о приостановлении предоставления консульских услуг украинским мужчинам заграницей приняли для недопущения избежания избежания гражданами Украины воинского учета и мобилизации. Какие услуги пока не предоставляют консульства украинским мужчинам за рубежом – читайте в материале 24 Канала.
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Какие услуги пока не предоставляют мужчинам заграницей
Согласно распоряжению Министерства иностранных дел Украины под временный запрет попал ряд консульских услуг для мужчин в возрасте от 18 до 60 лет.
Под запрет попали:
- получение загранпаспортов, продление их срока действия и внесение в них изменений;
- выполнение поручения следственных или судебных органов;
- заключение и расторжение брака, установление отцовства, опеки и попечительства, регистрация актов гражданского состояния;
- осуществление нотариальных действий, которые предоставляют консульства:
- заверение договоров, завещаний, доверенностей;
- выдача свидетельства о праве наследования и свидетельства о праве собственности части общего имущества в браке;
- заверение копии, фотокопии документов и выписок из них;
- заверение подлинности подписи на документах, в том числе и электронной;
- заверение перевода с одного языка на другой;
- установление факта, что физлицо живое;
- удостоверение факта пребывания физлица в определенном месте, а также идентичности фотографий;
- фиксация времени подачи документов;
- выдача дубликатов документов.
В то же время мужчины призывного возраста смогут воспользоваться только услугами, связанными с оформлением удостоверений личности на возвращение в Украину.
Консульства прекратили предоставление услуг мужчинам призывного возраста
- Глава МИД Дмитрий Кулеба 23 апреля отметил, что консульства приостановили предоставление услуг украинским мужчинам призывного возраста заграницей. Он сказал, что пребывание за границей не освобождает от обязанностей перед Родиной в агрессии против врага.
- Кулеба добавил, что многие мужчины заграницей считают, что смогут "пересидеть" войну, но одновременно пытаются получить услуги от государства. Поэтому соответствующее решение, по словам министра, должно восстановить справедливость по отношению к мужчинам призывного возраста как в Украине, так и за рубежом.
- Впоследствии МИД предоставит уточненные разъяснения, как украинец призывного возраста сможет получить консульские услуги заграницей до вступления в действие закона о мобилизации и после вступления его в силу.