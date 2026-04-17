Были сигналы на самом высоком уровне: Украина готова общаться с Венгрией

Украина готова общаться с новым правительством Венгрии. Соответствующие сигналы были переданы на самом высоком уровне.

Об этом информирует Министерство иностранных дел.

О чем заявили в МИД?

По словам главы МИД Андрея Сибиги, Киев уже передал венгерской стороне сигнал о готовности к проведению встречи на высшем политическом уровне.

Провал антиукраинской риторики во время выборов в Венгрии стал сигналом для подобных политических сил в других странах, что такая риторика не работает, – подчеркнул министр.

– подчеркнул министр.

Кроме того, Сибига прокомментировал результаты парламентских выборов в Венгрии. Он отметил, что после длительных провокаций со стороны правительства Виктора Орбана сейчас появился шанс ускорить процесс евроинтеграции Украины.

Также это может поспособствовать официальному открытию шести переговорных кластеров, разблокированию кредита ЕС на 90 миллиардов евро и усилению 20-го пакета санкций против России, добавил глава МИД.

Важно! Политтехнолог Тарас Загородний в комментарии 24 Канала заметил, что изменение политического лица в Венгрии не обязательно приведет к изменению курса в отношении Украины. Эксперт предположил, что Мадьяр может быть более лояльным в своих заявлениях по Украине, однако позиция страны по вступлению Киева в ЕС может и не измениться. Будапешт, говорит, и в дальнейшем будет преследовать собственные интересы "в рамках уже сформированной линии".

