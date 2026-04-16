Специалист по коммуникации общественной организации Razom We Stand Максим Гардус в эфире 24 Канала предположил, что Будапешт может все же снять вето. По его словам, этот раз Венгрия, вероятно, будет торговаться не за политические вещи, а за то, что напрямую касается ее собственных денег.

Венгрия будет торговаться за деньги Евросоюза

Деньги для Украины критически нужны, потому что без них, как отметил Максим Гардус, украинский бюджет не сходится на второе полугодие. В то же время возможное снятие венгерского блокирования он связывает не с изменением подхода Будапешта, а с тем, что новая власть в Венгрии будет искать выгоду для себя.

К слову! Петер Мадьяр заявил, что Венгрия может снять вето с кредита ЕС на 90 миллиардов евро для Украины после возобновления работы нефтепровода "Дружба". При этом Будапешт не планирует принимать финансовое участие в самом кредите.

Речь идет прежде всего о доступе к средствам Еврокомиссии, которые остаются заблокированными из-за претензий к правам человека, законности и антикоррупционной политики венгерского правительства.

Венгрия это блокирование, судя по всему, снимет, а уступки, которые она будет требовать для себя, будут не политические, как было при Орбане, а скорее экономические,

– отметил Гардус.

Для Будапешта, по его оценке, важнее не столько вопрос нефтепровода "Дружба", сколько размораживание европейских миллиардов. Именно на эти деньги в Венгрии возлагают надежды как на ресурс для хотя бы минимального экономического улучшения.

Венгрии нужны деньги для улучшения экономической ситуации,

– подчеркнул он.

При этом новое венгерское правительство вряд ли захочет выглядеть просителем. Логика здесь другая: показать избирателям, что он смог выбить для страны деньги из Брюсселя и сделал то, чего не добился Орбан. Поэтому тема помощи Украине вероятно, будет напрямую связана с экономическими требованиями самой Венгрии.

Брюссель и Будапешт заинтересованы договориться

Риск нового обострения между Венгрией и Евросоюзом Гардус считает невысоким. Обе стороны сейчас имеют причины искать компромисс, потому что Будапешту нужны ресурсы для внутреннего экономического эффекта, а Брюсселю важно показать, что давление на проблемного члена союза дало результат.

Риск обострения, в принципе, существует, но я думаю, что он маловероятен, ведь обе стороны заинтересованы в сотрудничестве,

– отметил Гардус.

Новая венгерская власть, по его оценке, получила большой кредит доверия, но долго жить только на политическом авансе не сможет. Избиратели будут ждать быстрых изменений, а без внешних денег сделать это будет почти невозможно. Поэтому Будапешт заинтересован как можно быстрее улучшить отношения с Евросоюзом и перейти к практическому сотрудничеству.

Если не продемонстрировать народу Венгрии быстрые победы, то разочарование может быть столь же стремительным,

– подчеркнул он.

Для Еврокомиссии эта история тоже имеет политический вес. В Брюсселе хотят показать, что выдвинутые требования сработали, а Венгрия в конце концов возвращается к правилам, которых от нее добивались в последние годы. Поэтому успех этой договоренности выгоден всем сторонам, а вопрос денег для Украины может стать частью более широкого пакета взаимопонимания между Будапештом и Брюсселем.

Что известно о кредите ЕС для Украины и новой позиции Венгрии?