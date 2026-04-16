Спеціаліст з комунікації громадської організації Razom We Stand Максим Гардус в ефірі 24 Каналу припустив, що Будапешт може все ж зняти вето. За його словами, цього разу Угорщина, ймовірно, торгуватиметься не за політичні речі, а за те, що напряму стосується її власних грошей.

Угорщина торгуватиметься за гроші Євросоюзу

Гроші для України критично потрібні, бо без них, як наголосив Максим Гардус, український бюджет не сходиться на друге півріччя. Водночас можливе зняття угорського блокування він пов'язує не зі зміною підходу Будапешта, а з тим, що нова влада в Угорщині шукатиме вигоду для себе.

До слова! Петер Мадяр заявив, що Угорщина може зняти вето з кредиту ЄС на 90 мільярдів євро для України після відновлення роботи нафтопроводу "Дружба". При цьому Будапешт не планує брати фінансову участь у самому кредиті.

Йдеться насамперед про доступ до коштів Єврокомісії, які залишаються заблокованими через претензії до прав людини, законності та антикорупційної політики угорського уряду.

Угорщина це блокування, судячи з усього, зніме, а поступки, які вона буде вимагати для себе, будуть не політичні, як було при Орбані, а скоріше економічні,

– зазначив Гардус.

Для Будапешта, за його оцінкою, важливіше не стільки питання нафтопроводу "Дружба", скільки розмороження європейських мільярдів. Саме на ці гроші в Угорщині покладають надії як на ресурс для хоча б мінімального економічного покращення.

Угорщині потрібні гроші для покращення економічної ситуації,

– наголосив він.

При цьому новий угорський уряд навряд чи захоче виглядати прохачем. Логіка тут інша: показати виборцям, що він зміг вибити для країни гроші з Брюсселя і зробив те, чого не домігся Орбан. Тому тема допомоги Україні ймовірно, буде напряму пов'язана з економічними вимогами самої Угорщини.

Брюссель і Будапешт зацікавлені домовитися

Ризик нового загострення між Угорщиною та Євросоюзом Гардус вважає невисоким. Обидві сторони зараз мають причини шукати компроміс, бо Будапешту потрібні ресурси для внутрішнього економічного ефекту, а Брюсселю важливо показати, що тиск на проблемного члена союзу дав результат.

Ризик загострення, в принципі, існує, але я думаю, що він малоймовірний, адже обидві сторони зацікавлені у співпраці,

– зауважив Гардус.

Нова угорська влада, за його оцінкою, отримала великий кредит довіри, але довго жити лише на політичному авансі не зможе. Виборці чекатимуть швидких змін, а без зовнішніх грошей зробити це буде майже неможливо. Тому Будапешт зацікавлений якнайшвидше покращити відносини з Євросоюзом і перейти до практичної співпраці.

Якщо не продемонструвати народу Угорщини швидкі перемоги, то розчарування може бути настільки ж стрімким,

– наголосив він.

Для Єврокомісії ця історія теж має політичну вагу. У Брюсселі хочуть показати, що висунуті вимоги спрацювали, а Угорщина зрештою повертається до правил, яких від неї домагалися останніми роками. Тому успіх цієї домовленості вигідний усім сторонам, а питання грошей для України може стати частиною ширшого пакета порозуміння між Будапештом і Брюсселем.

Що відомо про кредит ЄС для України і нову позицію Угорщини?