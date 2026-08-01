В Черном море затонул российский контейнеровоз: в России заявили о атаке морских дронов

В России заявили, что в ночь на 1 августа в Черном море затонул контейнеровоз "Янина", входящий в состав флота компании FESCO. По утверждению российской стороны, судно якобы подверглось атаке двух украинских морских беспилотников.

Об этом сообщает "Росатом".

Что известно о потере российского корабля?

По утверждению российской стороны, атака произошла около 22:00 по московскому времени примерно в 130 морских милях от Новороссийска.

Справочно. 130 морских миль – это около 240 километров.

В "Росатоме" утверждают, что судно якобы подверглось атаке двух украинских морских беспилотников, после чего оно затонуло. Генеральный директор Алексей Лихачев заявил, что "Янина" находилась в международных водах и якобы перевозила гражданский груз, в частности замороженные продукты, строительные и отделочные материалы. Он назвал атаку "пиратством" и "морским разбоем".

По информации российской стороны, все 17 членов экипажа были спасены. Лихачев сообщил, что последнего моряка нашли через несколько часов после инцидента и доставили на берег при участии морской авиации Черноморского флота России. Также утверждается, что 16 членов экипажа спас экипаж судна Delphinus во главе с капитаном – гражданином Египта, который якобы прибыл к месту происшествия, несмотря на угрозу повторной атаки.

По данным сервиса MarineTraffic, контейнеровоз следовал в Новороссийск из Индии. Судно ходило под флагом России, было построено в 2005 году, имеет длину 142,7 метра, ширину 22,6 метра, дедвейт 13 007 тонн и вместимость 962 TEU. Оно относится к классу среднетоннажных контейнеровозов, которые используются для региональных перевозок.

Напомним, украинская разведка обнаружила патрульный катер проекта 1100М "Сарган", который находился в Керчи на временно оккупированном Крымском полуострове. Стоимость такого судна составляет не менее 6 миллионов долларов.

22 июля сообщалось, что Силы беспилотных систем ВСУ за последние 48 часов поразили 13 российских судов в Черном и Азовском морях. Командующий СБС Роберт Бровди ("Мадяр") отметил, что операция "МоЛоЧКа" продолжается и уже влияет на морскую логистику оккупантов. По его словам, нынешние результаты – лишь начало более масштабной кампании против российского флота.