Начало полномасштабного вторжения якобы свело такой заработок на нет. Но нет. В украинской приграничной зоне есть вещи, которые кажутся абсолютно бессмертными.

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Как бы хитро ни пытались дельцы обойти закон – то ли по горным тропам, то ли сквозь облака с помощью дронов — ответ на эту изобретательность пограничники найдут всегда, рассказывает 24 Канал в рамках программы "Кордон.UA".

Как контрабандисты пытаются перевезти сигареты?

Если вы думали, что контрабанда табака как-то исчезла с горных маршрутов, то нет. На днях на Буковине группа "теневых курьеров" пыталась переправить на себе немалую партию сигарет в соседнюю Румынию.

Увидев пограничный наряд, мужчины бросились бежать. Правда, бежать без пакетов значительно легче. Поэтому 14 тысяч пачек сигарет без акцизов остались прямо в лесу. Общая стоимость брошенного товара превышает 860 тысяч гривен.

Скриншот из видео

Но пока кто-то полагается на собственные ноги, некоторые больше доверяют металлу. В пункте пропуска "Шегини" 50-летний украинец решил, что у его машины есть "двойное дно". Не только в переносном смысле.

Однако на сообразительных всегда найдутся более сообразительные. На тайник мгновенно отреагировала служебная собака пограничников. Результат — почти 6,5 тысяч пачек сигарет.

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Не обошли контрабандные схемы и технологический прогресс. Недавно на Буковине пограничники стали свидетелями попыток навести воздушный мост с Румынией.

Когда стемнело, двое мужчин привезли ящики с сигаретами поближе к границе. Планировали перебросить их на малых летательных аппаратах, которые взлетают со специальных пневматических установок. Но когда пограничники заметили подготовку к нелегальным рейсам, пилотам пришлось бежать.

На месте осталось 16,5 тысяч пачек сигарет без акцизных марок на сумму более 1 миллиона гривен. А также 2 малых летательных аппарата с системой управления.

Скриншот из видео

А вот во Львовской области "высокие технологии" испытывали отец с сыном. Родственники оборудовали настоящий табачный штаб в 7 километрах от границы.

Пока два сигаретных дрона находились в небе, третий готовился к взлету. Однако не успел. Пограничники задержали сына на месте, а вот отцу удалось сбежать. Но недалеко. Нашли его с помощью дрона с ночным видением. Вот так, по иронии судьбы, техника, на которую так надеялись нарушители, помогла пограничникам их догнать.

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Но на этом семейные дела не заканчиваются. Напоследок — настоящий джекпот. И снова на Буковине.

Оперативные сотрудники Черновицкого пограничного отряда совместно с коллегами из СБУ раскрыли схему сбыта контрафактных сигарет. Подпольная фирма накапливала большие количества поддельных сигарет, а затем – реализовывала все это на рынках.

Пограничники рассказали, как противодействуют контрабанде сигарет: смотрите видео

Результат обысков впечатляет: более 210 тысяч пачек контрафакта и 140 литров спирта. Общая стоимость изъятого – более 30 миллионов гривен.

Как бы ни росли цены на сигареты в Украине и каким бы невыгодным или даже бесперспективным ни казалось это дело – табачная "эпопея" до сих пор продолжается. Вопрос в другом: а стоит ли так рисковать ради судебных тяжб и навсегда испорченной репутации?